El Bàsquet Girona comença el camí cap a l’ACB

Ha arribat el moment més important de la temporada. El Bàsquet Girona fa mesos que somia amb l’ascens i ara aquest és més a prop que mai de ser una realitat. Després de confirmar la seva participació en el play-off i, posteriorment, el factor pista a favor, els de Jordi Sargatal comencen avui el camí que els ha de dur cap a l’ACB. No serà fàcil. O caixa o faixa, havent de ser els millors de cinc partits en la sèrie de quarts de final contra el Corunya. Els dos primers seran a Fontajau, aquest vespre (20.30 h) i dissabte (19 h), i a continuació n’hi haurà un tercer a terres gallegues. En cas de no guanyar-los tots tres, encarà se’n jugarà un altre a domicili i després el desempat seria de nou a Fontajau. Tenint en compte la importància de superar l’eliminatòria per ser següent ronda -Girona ha demanat ser la seu de la Final Four-, el club ha engrescat a l’afició per omplir el pavelló en els dos primers duels i així aprofitar de veritat el factor pista.

«L’equip està a punt. Hem preparat molt bé la setmana per començar la sèrie. Estem mentalitzats de què hem de fer», assegura Sargatal. L’entrenador creu que el Corunya no serà el mateix de la temporada regular en què els gironins ja s’hi van imposar (72-96): «Els equips evolucionen. Nosaltres som millor versió que fa dos mesos i el Corunya, també. Serà una història totalment diferent». Sobre l’últim reforç dels gallecs, Zaid Hearst, pel play-off, va dir que «és un jugador amb molta anotació»: «Té molts punts a les mans i els pot ajudar molt en la posició d’u o, sobretot, dos. Haurem d’estar atents perquè tenen altres armes». «El Corunya és un equip molt físic en totes les posicions, començant per Soluade i Peciukevicius, els alers Ndow o Löfberg, els interiors Ward i Hamilton... Hem de poder igualar les seves característiques i treure avantatge a camp obert, transicionant. A més, té capacitat de tir amb Löfberg o Vega i bons percentatges de triple tot l’equip. És perillós. Haurem de tenir cura en les penetracions i també arribar a la línia de tres. Ens coneixem. Volem jugar des del minut u per guanyar-los», va comentar el tècnic sobre el rival. Amb el Corunya, viatjarà Roeland Schaftenaar, germà de l’exjugador del Girona que va rescindir contracte el febrer passat. «Estem molt centrats en el play-off», confirma Karamo Jawara. El pivot noruec comenta que «hem d’anar partit a partit» i coincideix amb l’entrenador que «no podem agafar el partit a la Corunya de referència» perquè «tothom voldrà treure el millor d’un mateix». «És un repte i m’agraden els reptes. S’emportarà la victòria qui més la vulgui», afegeix. Tot el Girona rema en la mateixa direcció. Segons Sargatal, «hi ha il·lusió continguda perquè som conscients que un play-off és xulo de disputar, però, alhora, hi ha una dificultat perquè tenim clar quin camí volem seguir». «La mentalitat està posada en el treball que estem fent per continuar creixent», apunta.