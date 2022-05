Els comiats mai són fàcils. Però quan les portes d’un projecte es tanquen toca buscar nous horitzons. «El Barça no em vol», va dir dimecres Ferran Jutglà a ‘Sport’ després del Catalunya-Jamaica. Hores després ha anunciat a les seves xarxes que deixa el club. Després d’ajudar a mantenir el Barça a la superfície en els pitjors moments de l’època post-Messi, ha decidit posar rumb a Bèlgica. El golejador jugarà la Champions amb el Bruges.

«El futbol fa moltes voltes i, per descomptat, deixo la porta oberta per tornar en el futur a vestir una samarreta tan important com la del Barça dues o tres temporades», ha assenyalat a les seves xarxes socials. Xavi li va donar l’alternativa i el va fer debutar el 12 de desembre amb el primer equip blaugrana, afectat per la plaga de lesions, al Sadar. Va disputar sis partits de Lliga, dos de Copa i el de Supercopa contra el Madrid.

21 gols

A més de marcar dos gols amb el Barça, davant l’Elx i el Linares, és el ‘pitxitxi’ de Primera RFEF amb el Barça B (19 gols), al qual va tornar després de l’arribada al gener d’Aubameyang, Ferran Torres i Adama Traoré.

El club blaugrana espera rebre una xifra entre els cinc i set milions d’euros pel traspàs d’un jugador que va arribar lliure l’estiu passat després de desvincular-se de l’Espanyol B, en el qual era el capità. Serà el segon traspàs en el mercat blaugrana després del de Coutinho a l’Aston Villa per 20 milions.