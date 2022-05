Rafa Nadal es va mostrar content per disputar per 18a vegada en la seva carrera la tercera ronda del Roland Garros després de derrotar Corentin Moutet. El seu triomf va arribar després de l’escassa victòria de Carlos Alcaraz davant Albert Ramos, un partit que el mallorquí no va veure perquè s’estava relaxant jugant al parxís amb el seu equip de col·laboradors. «Soc aquí sense perdre un set, la qual cosa és un bon començament de torneig. Les coses es podien haver fet millor, però també molt pitjor. Soc conscient que és una feina diària d’anar-me esforçant dia a dia buscant el camí del nivell que necessito per donar-me opcions de seguir endavant en el torneig. De moment he jugat a un bon nivell i això és positiu. Cal confirmar-ho demà en l’entrenament i continuar millorant. He d’estar preparat per a divendres perquè tindré un rival difícil», va dir el balear.

També va reflexionar sobre el seu estat físic: «Em vaig trobar bé amb la dreta. He aconseguit coordinar la dreta creuada amb el revés. Hi ha camí per recórrer per continuar millorant, però no estem tan malament». No només va parlar del físic, sinó també va tenir temps per comentar el fet d’haver aconseguit la seva victòria 300 en un Grand Slam. «No m’importa gaire. Entre Djokovic, Federer i jo cada dia podem trobar alguna cosa. És normal quan un juga tants anys que es vagin acumulant algunes xifres. El que vol dir és que s’han guanyat molts partits i que desgraciadament tenim una edat bastant avançada».

Nadal prefereix jugar de dia

Sobre la sessió nocturna a París: «És una sensació nova. Jo prefereixo jugar de dia, sobretot en terra on mai em van agradar les sessions nocturnes. Entenc que el torneig aprofiti les opcions que té després de la inversió que han fet. La meva preferència és sempre jugar de dia. La sessió nocturna de Nova York per història és més especial. Aquí és nova i es necessita més temps perquè es converteixi en una cosa especial».

Finalment Nadal va reconèixer no haver estat gaire atent al partit entre Alcaraz i Ramos. «Abans dels partits sempre estic amb l’equip jugant a parxís. No he vist el partit de manera seguida, només algun punt. Però tothom pateix. Zverev també ha patit. Tots els partits i tots els rivals són complicats. Cal respectar els rivals, cada dia que surts a competir pots guanyar o perdre», va sentenciar.