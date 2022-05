«Fight, fight and fight». Tuit breu el que va publicar ahir Paula Badosa a les xarxes socials després de superar la segona ronda a Roland Garros. Si va vèncer l’eslovena Kaja Duvan va ser, en gran part, per aquest esperit de lluita del qual en parlava en el seu escrit. Només així s’explica com va sobreposar-se a les adversitats, que no en van ser pas poques. «Amb aquest tipus de victòries m’identifico molt. L’any passat vaig guanyar molts partits a tres sets, durs», declarava la gironina. Per desfer-se de la número 39 del món, va haver de despertar i més d’una vegada. Com quan en la primera mànega, i guanyant per 5-2, Juvan empataria a 5. Badosa se’n va sortir i va reaccionar a temps: 7-5. Després, torn per a l’eslovena amb el 3-6. Fins i tot el tercer i definitiu set començava amb un break en contra. Però la gironina se’n va sortir prou bé, va treure el seu esperit més competitiu, i va apuntar-se el partit: 6-2.

Un resultat que l’infla de moral i la transporta fins a la tercera ronda, on es trobarà amb la russa Veronika Kudermetova, situada en el lloc 29 de la WTA. Una rival a la qual Badosa coneix molt bé: ve de guanyar-la a Madrid (3-6 i 0-6) i també a Indian Wells (6-3 i 6-2).