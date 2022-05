L'Spar Girona ha fet oficial aquest matí l'arribada de Bernat Canut. L'entrenador signa per una temporada amb el club gironí després de desvincular-se a principis de maig del Cadí-La Seu, on hi va passar els darrers cinc cursos.

🆕📝𝘽𝙀𝙉𝙑𝙄𝙉𝙂𝙐𝙏 @BernatCanut‼️🔴⚫



El tècnic urgellenc firma amb l'Spar @unigirona 😍



👉 Més informació a https://t.co/jIZAq4qTCO#SomhiUni #Girona pic.twitter.com/PoOLpIg1om — Spar Girona (@unigirona) 27 de mayo de 2022 "Quan vam ser coneixedors que Bernat no seguiria al Cadí la Seu, i després de la gran tasca que ha fet, vam pensar que seria un bon perfil per entrenar al nostre Spar Girona. Contents que hagi firmat, content que vingui i amb moltes ganes de treballar amb ell", ha dit el director esportiu Pere Puig. L'urgellenc es converteix així en el substitut d'Alfred Julbe a la banqueta.