Arribada l’hora de la veritat, el Bàsquet Girona no va fallar en l’inici del camí que l’ha de portar, primer, a la Final Four i després, qui sap, si a fer el salt a la lliga ACB 14 anys després de l’enfonsament de l’Akasvayu. No posarà les coses fàcils el Corunya, això va quedar clar, però també resulta obvi que un equip amb Marc Gasol endollat, acompanyat per Franch, Sàbat, Urtasun i anit, sobretot, uns aplicadíssims Fjellerup i Jawara, pot aspirar a qualsevol cosa (bona). I si a més es defensa com es va defensar, sobretot a l’inici de la segona part, i Fontajau, tot i que quedar lluny del ple, es tenyeix de vermell i pressiona com en les grans ocasions, encara millor.

Defensar. Tan fàcil d’escriure com difícil d’aplicar, per sacrificat. Si el pla de partit de Jordi Sargatal passava per fonamentar la victòria des de la defensa, el Girona s’hi va aplicar correctament. Per alguna cosa és dels millors de la lliga en aquesta faceta. El Corunya té molt potencial ofensiu i al primer temps es va quedar en 29 punts, amb Hamilton (9) com a home més destacat. Però és que a l’inici de la segona part el Girona va brillar encara més i amb un parcial de 8-0 va marxar amb un màxim avantatge d’11 (40-29), que poc després va arribar a 12 amb un triple de Jawara (43-31). La cosa pintava bé. El Girona sabia mantenir la diferència al voltant dels 10 punts i el Corunya, amb Hearst, l’últim fitxatge, a la banqueta amb zero punts, i Hamilton lesionat a l’esquena, semblava un punt menys ferotge. Els gallecs van aprofitar dos atacs errats locals per posar-se a vuit (48-40) però un triple de Fjellerup i una penetració seva (54-40), més un tap de Sorolla, van encendre Fontajau. Al final del tercer quart el triomf estava encarrilat, no tant pel resultat, que també (57-46 tot i el tercer triple de Vega, sobre la botzina), sinó per les prestacions d’un Girona amb Fjellerup i Jawara estel·lars. A 6.35 pel final Èric Vila feia el 63-50 que obligava al tècnic visitant a demanar temps. Sargatal havia donat descans a Gasol, Fjllerup i Jawara, però a la pista la màquina seguia produïnt bon bàsquet. Es va entrar als últims cinc minuts 12 amunt (65-53) després del desè punt de Marc Gasol i a la grada ja es començava a celebrar el primer punt d’aquesta eliminatòria. Però el Corunya encara no ho havia dit tot. A 2.18 els gallecs es van posar a 5 (67-62) amb dos tirs lliures de Vega i els àrbitres molt criticats (no havien xiulat cap falta en contra als visitants i, en canvi, 10 als locals). Era l’hora dels veterans. Franch amb una penetració va situar el 71-64 a menys d’un minut pel final. Un triple de Jawara (74-66) dinamitava definitivament el partit i donava el primer punt de la sèrie als gironins.