El duel entre l’Sporting i el Las Palmas al Molinón i la possibilitat que els de Gijón ajudar, o no, a l’etern rival Oviedo, està portant molta cua. Ahir mateix, l’entrenador de l’Sporting, Abelardo Fernández, assegurava ahir que l’equip sortiria «a guanyar» per acabar bé el curs i que si l’Oviedo es classifica o no per a la promoció «no serà per culpa del nostre partit sinó per una temporada de 42 jornades». Tanmateix, reconeixia que «com aficionat de l’Sporting, m’imagino que la gent no voldrà que l’Oviedo no jugui el play-off». L’Oviedo rep l’Eivissa, que tampoc s’hi juga res al Nuevo Tartiere.