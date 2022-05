El camí de Paula Badosa a Roland Garros ha acabat aquest dissabte de la pitjor manera possible. La tennista catalana s’ha retirat quan perdia per 6-3 i 2-1 contra la russa Veronika Kurdemetova. Badosa, que ja havia arribat al torneig amb molta ansietat i pressió pels resultats de les últimes setmanes, ha decidit abandonar per unes molèsties al genoll dret.

Badosa havia començat el partit amb contundència per avançar-se en el marcador 2-0. La seva potència de cops desbordava la tennista russa, a qui havia derrotat en les dues últimes ocasions que s’havien enfrontat a Indian Wells i Madrid. Semblava que podria sumar la tercera victòria, però Kudermetova no només ha aguantat la sortida, sinó que ha guanyat cinc jocs consecutius. Badosa ja no desplaçava bé a la pista, la sacada tampoc l’ajudava (4 dobles faltes), només es defensava amb la seva potència de cops de dreta. Poques armes contra una rival que ha començat nerviosa per les últimes derrotes, però que ha anat establint el seu joc.

Badosa ha demanat atenció a l’inici de la segona màniga, però després d’1 hora i 8 minuts ha optat per abandonar. És la novena ‘top ten’ que deixa el torneig quan encara no s’ha tancat la tercera ronda. No ha sigut l’única favorita que ha caigut aquest dissabte. La bielorussa Arina Sabalenka (número 7 mundial) ha perdut en segona ronda contra la italiana Camila Giorgi per 4-6, 6-1 i 6-0.

Nou ‘top tens’ eliminades

Abans de Badosa (número 4 mundial) han marxat també Barbora Krejcikova, campiona de l’any passat, Maria Sakkari (3 mundial), Anett Kontaveit (5), Ons Jabeur (6), Karolina Pliskova (8), Daniela Collins (9) i Garbiñe Muguruza (10), a més de dues antigues campiones del torneig com Simona Halep i Jelena Ostapenko. L’única que continua ferma en la carrera cap al títol és la polonesa Iga Swiatek, actual número 1, que ha aconseguit la 31a victòria consecutiva contra la montenegrina Danka Kovinic (6-3 i 7-5).