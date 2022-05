El Bàsquet Girona ha de fer ara el segon pas

No passaran ni 48 hores entre els dos partits, però no hi ha cap més remei que acceptar-ho. El Bàsquet Girona va fer un primer pas molt important dijous passat estrenant la sèrie de quarts de final del play-off amb una victòria contra el Leyma Corunya (74-66) i ara ha de fer el segon en el partit que els tornarà a enfrontar als gallecs aquest vespre a Fontajau (19 h). Els de Jordi Sargatal han de continuar traient profit del factor pista a favor per afrontar el que quedi amb garanties. Per ser a la Final Four, han d’aconseguir ser els millors de cinc partits en aquesta eliminatòria.

L’equip va fer un esforç físic important, però no té temps d’aturar-se. «Estem recuperant forces perquè és molt important. Va ser un partit molt físic i no esperem menys», alerta Sargatal conscient de quin peu calça el Corunya. Per al tècnic, després que el Bàsquet Girona aconseguís una victòria en el primer partit del play-off, «aquest seguirà tenint un to físic molt alt i, fins i tot, superior»: «Hem d’estar al mateix nivell o millor». En aquest sentit, la defensa i la veterania amb capacitat anotadora seguiran sent elementals. «Cadascú haurà de buscar els ajustos que necessitem per manar al marcador, tant davant com darrere», va dir. Si els gironins aconsegueixen imposar-se avui, tindran força encarrilada l’eliminatòria que continuarà a la Corunya i en cas de quedar igualada hi hauria un cinquè partit de desempat un altre cop a Fontajau.