El Costa Brava tanca la temporada a Primera RFEF amb una victòria al camp de l’Albacete. Ilyas va obrir el marcador al minut 3. NO va ser fins a la segona meitat que l'Albacete ha estat capaç de posar l'empat en el marcador amb una diana de Rubén Martínez. Això no obstant, el Costa Brava ha posat una marxa més en els darrers minuts que restaven i ha pogut fer el segon mitjançant Varela. Quan semblava que el partit s'acabaria amb l'1-2, Joan Puig ha fet el tercer per tancar el marcador.

Un cop acabada la jornada, ja se saben els equips que jugaran els "play-offs" d'ascens i que podrien acompanyar l'Andorra a la Lliga Smartbank la temporada que ve. Albacete, Nàstic, Linares i Vila-real B seran candidats a ascendir; mentre que, juntament amb el Costa Brava, el Betis B, Sevilla B, Sanluqueño i UCAM baixen a Segona RFEF.