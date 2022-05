Quatre anys després d’una final que va deixar ferides obertes, Reial Madrid i Liverpool es retroben avui en la gran batalla de París. El duel de les 19 Copes d’Europa entre el rei de la competició, amb tretze títols, i el desig red d’arribar a la setena per caçar el Milan. L’últim pas d’una Champions en la qual els de Carlo Ancelotti han demostrat que no hi ha impossibles en el futbol. L’Stade de France de Saint-Denis acull una final majestuosa, la més repetida de la història de la Copa d’Europa. El poder futbolístic que exhibeix el Liverpool de Jürgen Klopp, guanyador de quatre títols enguany, davant el respecte recuperat a base de remuntades per a la història. Un exemple de resistència. L’exhibició d’un ADN especial que impedeix baixar els braços i mai donar-se per vençut.

El Madrid dels impossibles assumeix el pes de la història i mai és suficient per a un club tan guanyador. L’experiència de les grans cites i el físic després d’un mes de rotacions davant un Liverpool que s’ho ha jugat tot amb màxima exigència, cauen de costat madridista. Els blancs no perden una final de Champions des del 1981, precisament davant el Liverpool, curiosament a París. Cap èxit recent del Madrid s’entén sense el lideratge de Benzema. Un jugador majúscul que farà el pas definitiu a la Pilota d’Or si impulsa el seu equip al títol després de les seves exhibicions prèvies. La seva temporada més golejadora, 44 gols en 45 partits. Benzema ha estat clau en els cinc últims duels per a remuntar al PSG, eliminar al vigent campió Chelsea i posar el fermall a la remuntada èpica davant el City. El projecte que Klopp va començar en Anfield fa gairebé set anys és al punt àlgid. Precisament en la pitjor temporada de l’era de l’alemany. Salah, Fabinho, Robertson, Gomez, Van Dijk, Thiago i Origi han tingut lesions musculars les últimes dues setmanes. Klopp, tanmateix, va confirmar que tots els jugadors tocats estan disponibles.