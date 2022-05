El Barcelona busca avui la tercera Copa de la Reina consecutiva davant l’Sporting de Huelva (11.30 hores/Teledeporte) a l’estadi de Santo Domingo (Alcorcón), amb la intenció de tancar el curs amb el millor gust de boca possible després de l’ensopegada en la final de la Champions. El conjunt dirigit per Jonatan Giráldez, que va signar una Lliga perfecta amb 30 victòries en 30 jornades, ja es va treure l’espina de la final continental dimecres passat després de golejar al Reial Madrid (4-0) i, així, obtenir el pas a la final d’avui.

Davant tindrà un Sporting de Huelva a qui va guanyar a domicili a la Lliga Iberdrola (5-0). El mateix resultat reflectia el marcador en el darrer partit entre els dos conjunts. No obstant això, les andaluses volen aferrar-se al passat. El 2015, les de Huelva van ser campiones d’aquesta competició. A més, la manera com van vèncer l’UDG Tenerife a les semifinals fa que encarin la final amb certa embranzida. Per avui, les de Huelva, on juga la porquerenca Fatou Kanteh, viatgen amb les baixes d’Ana Carol i d’Stephannie Blanco. Pel que fa al combinat culer, Caroline Graham Hansen i Jennifer Hermoso seran les absències de Jonatan Giráldez per intentar aconseguir la tercera Copa de la Reina seguida.