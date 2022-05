L’italià Fabio Di Giannantonio va donar la gran sorpresa del dia en aconseguir la «pole» position al Gran Premi d’Itàlia. La sessió va evidenciar que les Ducati són les motos més fortes i la marca italiana va situar cinc pilots al top 5. El rosinc Maverick Viñales sortirà tercer per la cua a MotoGP, mentre que el gironí Albert Arenas sortirà tretzè a Moto 2.

Els entrenaments classificatoris es van veure eclipsats per dos esdeveniments, un previ, i l’altre posterior. Abans, Dorna, l’empresa organitzadora del campionat, va retirar el número 46 de Valentino Rossi, considerat per molts el millor pilot de motociclisme de tots els temps. Després d’acabar els classificatoris, la notícia que va sorprendre el «paddock» va ser l’anunci de Marc Márquez de passar de nou per quiròfan per operar-se del braç. El pilot de Cervera no acaba de trobar les sensacions idònies a l’húmer i ha decidit parar sense data de retorn per recuperar el seu millor nivell.

El vuit vegades campió del món va ser protagonista als classificatoris juntament amb la pluja. Un cop superada la Q1, el pilot de Repsol Honda va voler marcar un bon registre abans que les gotes que queien s’intensifiquessin. Márquez va agafar una part molla de la pista i va sortir escopit de la moto de forma espectacular. El cop va ser tan fort que l’Honda es va encendre i va embrutir la pista, obligant l’aparició de la bandera vermella.

Amb la represa dels entrenaments, les Ducati van demostrar perquè corren a casa i són les més fortes al circuit de Mugello. Tot i això, van ser els pilots novells, els que s’estrenen a la categoria, qui van marcar els millors registres. Di Giannantonio amb una Ducati satèl·lit, el primer, i Bezzechi i Marini, de l’equip de Valentino Rossi, segon i tercer. Els tres principals aspirants al títol, el líder Quartararo, el català Aleix Espargaró i Enea Bastianini sortiran sisè, setè i desè, respectivament.

En la categoria petita, el turc Öncü sortirà primer, amb Holgado segon i Foggia tercer. A Moto2, sortirà des de la «pole position» l’espanyol Aron Canet, acompanyat a la primera fila de la graella per Acosta i Lowes.