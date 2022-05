Els triples, la defensa i la festa de Fontajau

Des del triple i des de la defensa. Així va cuinar el Bàsquet Girona la victòria davant el Leyma Corunya (92-62) per agafar un avantatge de 2-0 en la sèrie de quarts de final per l’ascens a ACB. Una eliminatòria que podria sentenciar per la via ràpida dijous a terres gallegues (20.30 h) i aconseguir un bitllet per la Final Four. Tots els ingredients estaven sobre la taula, preparats, i els de Sargatal ho va anar cuinant tot ben bé per no donar opcions a l’equip rival. El triple -13 en total-, sobretot en la primera part, i la defensa van ser els principals ingredients del brillant triomf. Però un bon plat es cuina amb el bo i millor, i els gironins hi van saber posar el gust idoni amb una un joc fluid, algunes esmaixades espectaculars , contraatacs ràpids i taps per intimidar als rivals, amb una afició entregada a l’equip i que li va posar aquell toc especial a la recepta. Tot això va deixar els gallecs molt tocats i sense capacitat de reacció perquè la defensa que els va funcionar dijous tot i no guanyar, ahir no ho va fer.

Ja va avisar Txemi Urtasun al principi que la cosa aniria de triples. Tres consecutius en va fer al principi (11-5). El navarrès va ser un incordi per la defensa gallega, i va ser el màxim anotador del partit amb 19 punts, amb 5 triples. Però la victòria gironina va ser molt coral, sense tenir un protagonista clar. Apareixien Gasol i Franch també des dels 6’75 (20-11) i l’equip augmentava el nivell defensiu per incomodar encara més als jugadors rivals. Els costava anotar, i si no van veure’s aviat amb un desavantatge més ampli va ser perquè van aconseguir cistelles complicades tot i la bona defensa gironina. Tot i així, Sàbat, amb el setè triple de set intents, disparava l’avantatge a un màxim d’11 punts al final del primer quart (29-18). En el primer partit de la sèrie, el conjunt gallec va anotar 29 punts al descans, ahir en va fer 30. La diferència, és clar, va ser en l’encert gironí, que era una màquina d’anotar, perquè continuava el festival des dels 6’75 amb un Urtasun molt endollat que va fer que l’equip tingués un avantatge de 21 punts en finalitzar els vint primers minuts (51-30). I si els gallecs somiaven amb una èpica remuntada en la segona meitat, ja es va encarregar el conjunt dirigit per Jordi Sargatal d’enterrar, ben al fons, les seves opcions. Un parcial d’10-0 en l’inici del tercer període va sentenciar, definitivament la victòria a favor d’un Bàsquet Girona (61-30) que tampoc es va relaxar tot i el còmode avantatge, especialment en defensa, un dels segells d’identitat d’aquest equip i que ahir va brillar més que mai. Un altre triple d’Urtasun va fer que l’equip tingués un màxim avantatge de 36 punts (83-47), abans que el Corunya maquillés, una mica, el marcador. Si va ser o no l’últim partit a Fontajau d’aquesta temporada ja es veurà, i caldrà saber si la pròxima temporada el pavelló pot fer realitat els càntics de «l’any que ve, Girona a ACB». De moment, l’ambient, l’entrega i la passió hi són.