Jonatan Giráldez, entrenador del Barça, ha finalitzat la primera temporada al capdavant del conjunt guanyant la Copa de la Reina contra l’Sporting de Huelva. I ha demostrat el seu orgull en una campanya en la qual han guanyat els tres títols nacionals i s’han classificat per a la final de la Champions: «Encara que no és perfecta, la temporada és de molt nivell», ha afirmat.

El tècnic blaugrana ha considerat que «la valoració de la temporada és molt bona. No és perfecta, perquè no s’han guanyat tots els títols marcats com a objectius, però el fet d’aconseguir els tres títols nacionals i ser capaços arribar fins a la final (de la Lliga de Campions) té molt de mèrit. De 47 partits jugats, se n’han guanyat 45», ha recordat.

Les possibles sortides del Barça

Giráldez diu que ara els tocava donar espai per després reflexionar i analitzar què es pot fer per millorar el nivell. Ha afirmat que la voluntat és continuar al capdavant de l’equip i que, tot i que «no està tot tancat», espera que la setmana vinent quedi tot conclòs.

I ha intentat calmar els rumors que envolten Lieke Martens. «No ha dit en cap moment que se’n vagi, tot i que és cert que hi ha hagut cert soroll mediàtic al voltant del seu nom», ha declarat Giráldez. No obstant, les llàgrimes després del partit i la càlida abraçada a Alexia Putellas i Joan Laporta han avivat els murmuris. De fet, Melanie Serrano, Martens, Jenni Hermoso, Leila Ouahabi i Andrea Pereira han aixecat la copa abans que la capitana.

Afalacs d’Antonio Toledo

El tècnic de l’Sporting de Huelva ha lloat el nivell que ha assolit el conjunt blaugrana. «La diferència entre el Barça i la resta dels equips és més o menys allò que el Barça vulgui», ha assegurat.

Toledo ha considerat a la roda de premsa que la diferència existent entre el quadro blaugrana i la resta havia sigut «molt més gran durant tots els partits de Lliga», i ha recordat que hi havia marcat gairebé 200 gols i vençut amb claredat tots els partits.

La capitana, Sandra Castelló, ha indicat que tot i que el seu equip s’hagués avançat «el Barcelona al final hauria guanyat, perquè el nivell que té s’ha vist al camp», ha dit l’única golejadora de l’Sporting.