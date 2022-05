El Garatge Plana Girona ha aconseguit l’objectiu i jugarà una temporada més a l’OK Lliga. Els de Ramon Benito i Marc Comalat s’han imposat al Palafrugell en el tercer partit del play-out de descens gràcies a dos gols de Raul Pelicano, en un partit igualat, amb un ritme frenètic i amb gran activitat dels dos porters.

El primer gol gironí ha arribat en els primers cinc minuts de partit, quan Raul Pelicano, la principal amenaça gironina, ha posat als locals per davant al marcador amb una pilota picada per sobre de Puigbi, que no ha pogut fer res per aturar-la. El Palafrugell ho ha intentat per activa i per passiva, amb ocasions molt clares, la que més, una falta directa que ha llençat Sergi Canet i que Jaume Llaverola ha aturat. Per acabar de sentenciar el marcador, i després d’uns últims minuts molt ràpids, amb molta intensitat i moltes ocasions, Raúl Pelicano ha acabat d’arrodonir el marcador a favor dels locals amb un segon gol.

Amb aquest resultat, el Girona guanya la lluita per la permanència i es mantindrà un curs més a la màxima categoria de l’hoquei estatal. En canvi, el Palafrugell, es queda a les portes, havent guanyat un dels tres partits, i competirà el curs que ve a l’OK Plata.