La «relaxació» és el principal perill del Bàsquet Girona en aquesta sèrie

«No hi ha res fet», afirmava Jordi Sargatal després d’aconseguir la segona victòria de la sèrie davant el Leyma Corunya (92-62). El Bàsquet Girona ha complert l’objectiu de guanyar els dos partits a Fontajau, davant un públic que va vibrar com mai i que fins i tot es va atrevir a cantar allò de «l’any que ve, Girona a ACB». Però com diu Sargatal «no hi ha res fet» i ara l’eliminatòria es trasllada a terres gallegues. Això sí, potser no calen dos partits, perquè una victòria del Bàsquet Girona dijous (20.30 h) asseguraria una plaça a la Final Four del pròxim 18 i 19 de juny. El conjunt gironí va brillar dissabte i va aconseguir un triomf d’impacte per deixar el conjunt dirigit per Sergio García ben tocat.

Tanmateix, el partit al Poliesportiu de Riazor «serà una altra guerra», deia Josep Franch dissabte, un cop finalitzat el partit. «Hem tret dos partits a Fontajau molt importants i ens ha servit per creure’ns una mica més que podem estar a un nivell més alt», continuava explicant el base català. Tot i així, el principal perill ara és la «relaxació». I és que l’equip ha d’anar «amb compte», encara més, després «d’un partit així, on hi ha hagut tanta diferència». Els gironins van escombrar al Corunya de la pista, sobretot, gràcies a una bona defensa i al bon encert des del triple. «Ho estem fent molt bé, aquest últim partit els hem portat per on nosaltres volíem», explicava Franch. Però la sèrie no ha acabat i «hem de mantenir la tensió perquè és fàcil que la inèrcia ens porti una mica a relaxar-nos», continuava narrant el base del conjunt gironí, que creu que per això «hem de continuar mantenint la tensió competitiva».

«Ho estem fent molt bé, aquest últim partit els hem portat per on nosaltres volíem. Hem de continuar mantenint la tensió competitiva»

Uns dels signes d’identitat del Bàsquet Girona és la defensa. Dissabte l’equip va estar excel·lent al darrere i ni guanyant de més de 30 punts es va relaxar. El bon treball defensiu va permetre als de Sargatal córrer ràpidament al contraatac i Franch afirma que una de les claus de cara al partit, o als partits, a Galícia és «intentar que a partir de la defensa ens puguem trobar còmodes i generar aquestes situacions d’avantatge». Si l’equip aconsegueix això, i se li suma l’encert com l’altre dia, tindrà molt a guanyat. Dijous passat el Corunya només va fer 29 punts després dels dos primers quarts, dissabte en va fer 30. Ser sòlids en defensa, per tant, serà un dels factors a tenir en compte si el Bàsquet Girona vol sentenciar la sèrie per la via ràpida, sense necessitat de tornar a jugar dissabte.