La Unió Esportiva Sarrià va marxar un bon sabor de boca de la Divisió d’Honor Plata. L’equip de Josep Espar va superar el Villa de Aranda per un ajustat 27 a 26. A la primera meitat, el resultat ja mostrava que el partit estava sent molt igualat, però els locals van anar als vestidors amb un avantatge mínim, 16 a 15. El groc-i-blaus van saber gestionar millor els minuts finals per acabar emportant-se la victòria.

D’aquesta manera, els sarrianencs s’acomiaden després de tres anys de la Divisió d’Honor Plata amb una victòria. Un triomf estèril, ja que l’equip havia descendit feia unes quantes jornades.