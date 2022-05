L’italià Francesco «Pecco» Bagnaia (Ducati Desmosedici GP22), va fer sonar per primera i única vegada l’himne italià «Fratelli d’Itàlia» en el Gran Premi d’Itàlia de MotoGP que es va disputar al circuit de Mugello i va doblegar al vigent campió del món, el francès Fabio Quartararo (Yamaha YZR M 1) i el català Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), que va sumar el seu quart podi consecutiu. El rosinc Maverick Viñales va ser catorzè.

Bagnaia suma dues victòries en l’actual temporada, Espanya i Itàlia, mentre Quartararo consolida la seva primera posició al campionat en sumar quatre punts més que Aleix Espargaró, qui iguala a Marc Márquez i l’italià Andrea Dovizioso com els únics pilots de la categoria de MotoGP que aconsegueixen quatre podis consecutius en una temporada.

L’italià Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP21), que havia estat el més ràpid d’entrenaments, es va veure superat tant per Lucca Marini com pel company d’equip d’aquest, Marco Bezzecchi, que va completar primer el gir inicial, en el qual Marc Márquez va perdre algunes posicions i va passar desè. Aleix Espargaró (Aprilia RS-GP), que va ser setè d’entrenaments, però va tenir ritme per a la carrera, va sortir bé i al final de la volta inicial ja havia recuperat tres posicions i era quart, entre Di Giannantonio i el líder del mundial.

La sorpresa va venir des de darrere amb l’italià «Pecco» Bagnaia, que va anar atrapant i superant tots els seus rivals fins a posar-se a rebuf de la moto de Bezzecchi, al qual va superar en la novena volta per intentar canviar el ritme i anar-se’n en solitari camí de la que seria la seva segona victòria de la temporada.

Bagnaia va recollir els fruits del seu fort ritme en poc temps perquè en el dotzè gir ja comptava amb un segon d’avantatge sobre Quartararo, Marini, Bezzecchi i Aleix Espargaró, als quals es «van enganxar» per darrere Zarco i Bastianini, que va acabar pel terra en la corba quatre de catorzena volta.

Les voltes finals van tenir l’única incògnita de saber si Quartararo seria capaç d’aconseguir superar a Bagnaia i si Aleix Espargaró podria doblegar a Marco Bezzecchi per anar-se’n a la recerca del francès. Aleix Espargaró va assolir la tercera posició en el dissetè gir, en el qual estava a 1,4 de Fabio Quartararo però encara amb sis voltes per davant per intentar aconseguir al francès, el seu gran rival en la classificació provisional del mundial. Al final, les posicions no es van moure i Bagnaia va sumar els 25 punts, seguit de Quartararo i Espargaró.

En Moto2, el gironí Albert Arenas va acabar desè la cursa i va poder sumar sis punts. La carrera va ser per un Acosta que va ser el pilot més jove en guanyar a la categoria. Van acompanyar-lo al podi Roberts i Ogura. A la categoria petita, Sergio Garcia va acabar guanyant gràcies a la sanció a Guevara, que va ser segon. Tercer va ser Susuki.