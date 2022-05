El Barça, que ja havia celebrat la Supercopa d’Espanya i la Lliga, va completar ahir el triplet nacional després de revalidar el títol de la Copa de la Reina en superar ahir al migdia amb l’autoritat prevista l’Sporting de Huelva, equip en el qual hi juga la gironina Fatou Kanteh. El conjunt que dirigeix des de la banqueta Jonatan Giráldez, que només ha deixat escapar la Lliga de Campions contra l’Olympique de Lió, va complir amb el guió esperat davant un rival inferior.

Va tornar a donar la cara l’equip que lidera Antonio Toledo però això no va ser suficient per culminar el seu somni davant el tremend potencial del conjunt blaugrana. Només va cedir en el tram final. I això que va començar avisant Keane, amb una clara ocasió per marcar -una vaselina que es va escapar a fora per ben poc-, però no se li pot perdonar una oportunitat així a tot un Barça, que es va avançar amb un xut de Marta Torrejón que, després de tocar el pal, va enviar la pilota a l’esquena de Dolan per acabar-se introduint a la seva porteria. Era el primer i només set minuts més tard queia el segon, obra de Mapi León. El feia amb la testa i en la sortida d’un servei des de la cantonada.

L’Sporting Huelva no va llançar la tovallola i fins i tot es va animar a retallar distàncies amb un gol de Sandra Castelló. Al Barça en cap moment li va tremolar el pols, va seguir amb el seu domini i va deixar la final vista per sentència amb una rematada de cap de Crnogorcevic, que havia entrat a escena en el segon període per substituir Torrejón. Era el 3-1 i quedaven una vintena de minuts per davant. Difícil pensar en una hipotètia remuntada. I menys després que Clàudia Pina, amb un bon xut des de fora de l’àrea, marqués el quart quan s’arribava al 80. L’Sporting ja s’havia rendit i això ho va aprofitar el conjunt blaugrana per picar encara més pedra. Cop de cap de la neerlandesa Lieke Martens i després era Alexia Putellas, la millor jugadora del món, l’encarregada de posar la cirereta en el descompte.