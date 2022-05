El Bàsquet Girona es troba davant d’un «moment històric». Si guanya aquest dijous el Corunya (20.30 h), es plantarà a la Final Four i, per tant, tindrà molt a prop l’ascens a l’ACB. A dos partits. I sinó encara tindrà dues bales a la recàmera per assolir el triomf que li resta i ser a la Final Four. L’exjugador del Valvi Girona Gerard Darnés fa temps que s’il·lusiona amb el projecte de Marc Gasol i encara més des que el president és també a la pista. Per al saltenc, només pel fet de comptar amb el pivot, els de Jordi Sargatal ja són favorits a superar la sèrie del play-off juntament amb l’Estudiantes. «Una figura tan important com la d’en Marc ho dinamita tot per als altres equips. Canvia la pel·lícula per al Girona, sense cap dubte. No hi ha jugadors tan determinants com ell a LEB Or», afirma Darnés.

En aquest sentit, diu que «no em sorprèn que hagin arribat fins aquí per la grandesa d’en Marc». No només per tot el que aporta a la pista, sinó per tot el que ha generat en l’entramat del club. «Ha creat una estructura molt potent al voltant de l’àrea esportiva. La gent que hi ha treballant a les oficines, els directius que li han donat un cop de mà, les empreses col·laboradores, el departament de màrqueting, la seva mà dreta l’Stefi..., entre tots han creat una estructura professional que supera diversos clubs d’ACB», apunta.

«L’arribada a l’equip d’una figura tan important com la d’en Marc Gasol ho dinamita tot i canvia la pel·lícula per al Girona»

Darnés, que en l’actualitat és representant de jugadors, fa una valoració del que era el Bàsquet Girona abans que s’hi incorporés Gasol com a jugador i el que és ara: «Abans que arribés en Marc, l’equip era correcte per intentar lluitar pel play-off. El millor que va fer en Jordi Plà (director esportiu) és que els jugadors poden tenir recorregut sols, però són molt complementaris a en Marc. No sé si ja n’havien parlat entre ells internament perquè no hi ha una figura que destaqui per sobre la resta. Són bones persones, treballadors... Amb l’aparició d’en Marc s’han complementat per crear un equip competitiu a tots els nivells».

Les proves són que els de Sargatal van ser capaços de guanyar l’Estudiantes a la Lliga regular (70-68) per aconseguir el factor pista a favor i des que van començar el play-off a Fontajau només han fet que col·leccionar-hi victòries comptant amb un 2-0 favorable en l’eliminatòria amb el Corunya, que pot decidir-se dijous mateix. «Haurien de guanyar el tercer. Crec que al Corunya se li està fent llarga la temporada. A més, van patir lesions i han arribat tocats al tram final. Dono per súper favorit el Girona», diu.

Segons Darnés, «el format de competició beneficia equips que poden venir una mica tapats»: «Granada i Estudiantes eren els grans candidats a l’ascens, qualsevol dels dos podia quedar primer i finalment ho va ser el Granada. L’Estudiantes és el gran favorit, però en una eliminatòria a un sol partit pot passar qualsevol cosa. Les opcions del Girona passen pels protagonistes secundaris, que han de pujar un pèl el nivell per fer tres bons partits -el proper aquest dijous a la Corunya i així només quedarien els dos de la Final Four-, perquè el principal és en Marc. Jawara va acompanyar-lo molt bé en el primer partit, per exemple. L’equip és molt diferent amb ell o sense ell. També per als equips contraris perquè si en Marc està en forma, hi ha un aspecte psicològic important».

«Sento agraïment absolut i orgull per tornar a ser tan a prop de l’ACB. El Girona és un gran favorit»

Ara que Girona és a prop de tornar a l’ACB, l’exjugador del Valvi Girona assegura que «sento agraïment absolut a en Marc, en Pau, que també hi posa de la seva part, i tota la gent involucrada en el projecte des que va néixer». Tots ells han posat les primeres pedres per recuperar allò que tants anys fa fer-lo gaudir. «També sento orgull d’haver-hi pogut jugar i tornar a ser-hi tan a prop. Estem davant d’una oportunitat història i gairebé única perquè l’any vinent hi haurà Burgos i Andorra amb un pressupost escandalós, més el que quedi d’Estudiantes o Girona que tindrà molt a dir. Per mi els dos són els grans favorits. Sense oblidar el Palència i Lleida», conclou Darnés, equips que també van 2-0 en les seves eliminatòries amb Oviedo i Càceres.