El Girona se salva i el Palafrugell baixa

El Garatge Plana Girona va aconseguir l’objectiu i jugarà una temporada més a l’OK Lliga, però va condemnar el Corredor Mató Palafrugell. Els de Ramon Benito i Marc Comalat es van imposar ahir als empordanesos (2-0) en el tercer i últim partit del play-out de descens, gràcies a dos gols autoria de Raul Pelicano, el darrer quan faltaven poc més de trenta segons pel final. En conseqüència, els palafrugellencs competiran el curs que ve a l’OK Plata.

Després de registrar una victòria per cada un dels dos equips en els dos partits previs del play-out, guanyant el Girona el primer als penals (1-1) i el Palafrugell el segon, a casa (5-2), el tercer partit, ahir, al Pavelló de Palau II, es convertia en una cita vital, a cara o creu, per mantenir la categoria. I la pressió es palpava en l’ambient. Els primers minuts de joc van ser de domini gironí, tancant espais al darrere i fent treballar de valent a Puigbi, el porter visitant. Abans de completar els primers cinc minuts de joc, Raul Pelicano posava al Girona per davant (1-0), amb una acció per emmarcar, girant per darrere de porteria i picant la pilota per sobre de Puigbi, que no va poder fer res per aturar-la. Un cop de moral per al Palafrugell, que ho va intentar, per activa i per passiva amb ocasions molt clares, com dues accions gairebé seguides abans d’arribar al descans, primer de Sergi Canet i després de Caco, que Jaume Llaverola evitava que pugessin al marcador.

Poc després d’iniciar la segona part, al minut 35, el Palafrugell va gaudir de l’oportunitat més clara del partit, amb un llançament de falta directa de Sergi Canet, amb motiu de la desena falta de l’equip local, que Jaume Llaverola no va perdonar. El Palafrugell no abaixava la guàrdia, però el Girona no estava disposat a deixar escapar la victòria, i intentaria, sense èxit, enfilar el resultat al marcador, protagonitzant moltes recuperacions des del darrere, sobretot de la mà de Moi, i amb algun llançament de mitja pista de Pelicano o de Vázquez que aturava Puigbi, molt actiu durant tot el partit.

Tot semblava dat i beneït quan després d’uns últims minuts molt ràpids, amb molta intensitat i moltes ocasions, el Palafrugell, que ja veia com la categoria se li escapava de les mans, optava per deixar la porteria buida i fer entrar Romà a falta encara de més d’un minut de partit. El Girona aprofitava així per robar la pilota i Raul Pelicano s’encarregava de sentenciar el partit (2-0) amb un segon gol quan faltaven 36 segons pel final i sense porter local, aprofitant una passada de Moi.

Amb aquest resultat, el Girona va guanyar la lluita per la permanència i es mantindrà un curs més a la màxima categoria de l’hoquei estatal. En canvi, el Palafrugell, es queda a les portes, havent guanyat un dels tres partits, i competirà el curs que ve a l’OK Plata, juntament amb el Martinelia Manlleu i l’Alcobendas, que van descendir de forma directa.