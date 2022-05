Era l'únic equip que no depenia d'ell mateix per classificar-se pel play-off d'ascens. L'Oviedo necessitava guanyar a l'Eivissa i que el Girona perdés a Burgos per quedar en 6a posició i disputar el play-off. Ells van fer la seva feina, no va ser fàcil, però Borja González, al descompte, va donar els 3 punts a l'equip.

A les acaballes del partit, la grada del Tartiere va cridar "Goool", un suposat gol del Burgos contra el Girona, que sumat a la seva victòria, classificava als locals. Després del xiulet final, la confusió es va apoderar de l'Oviedo. De cop, els jugadors embogeixen i comencen a córrer cap al gol nord per celebrar la "victòria" del Burgos que els donava un lloc al play-off. A la grada, confusió total. Aficionats que s'encomanaven de l'alegria dels jugadors i ho celebraven i d'altres que miraven estranyats, conscients que no hi havia res a celebrar. Alguns jugadors escolten que aquest gol no ha existit mai i comencen els dubtes. Mòbils, incertesa per poc temps, perquè al cap de pocs segons confirmen que el que ocupa la 6a plaça és el Girona. De l'alegria absoluta a la decepció més gran. El moment surrealista no ha passat desapercebut a les xarxes, on molts internautes han aprofitat el moment per fer "memes" i mofa de la confusió. Cuando tengas un mal día recuerda que el Real Oviedo celebró el pase al 'play off' por error 🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/p82FNDCxsv — Bufandas Gigia (@BufandasUltra) 29 de mayo de 2022 pic.twitter.com/HFBF5CtSQ4 — IMAME (@imame83) 30 de mayo de 2022 pic.twitter.com/vygsxg1yAH — Dani sm (@danism81) 29 de mayo de 2022