El Barça estima <strong>Lewandowski</strong>. Lewandowski vol deixar Munic per anar-se’n a Barcelona. Només falten dos elements per a l’equació: que el Bayern el deixi marxar i que el Barça trobi marge salarial per inscriure’l.

El golejador polonès està complint la seva part del guió. «La meva etapa al Bayern ha acabat», ha sentenciat aquest dilluns el davanter, després de vuit anys a Munic. «Espero que no em retinguin només perquè amb el contracte en mà poden fer-ho. No veig cap possibilitat de seguir en aquest club». El punta, que a l’agost complirà 34 anys, acaba contracte l’any que ve, per la qual cosa el campió alemany es trobaria en el dilema de vendre el seu jugador franquícia ara o retenir-lo contra la seva voluntat i deixar-lo escapar gratis l’any que ve.

Les palanques financeres

«No sé per què Robert tria aquesta manera de comunicar la seva situació. Aquestes declaracions públiques no porten enlloc. Ell hauria de saber tot el que ha tingut en el Bayern. L’afecte no és una cosa unidireccional», ha lamentat Oliver Kahn, director general del Bayern.

A l’espera que el Bayern no impedeixi la seva sortida, falta que el club blaugrana compleixi la seva part, activant les famoses palanques econòmiques. «Ens estan bloquejant el ‘fair play’. No podem fitxar», lamentava Joan Laporta la setmana passada a ‘L’Esportiu’, criticant els restrictius criteris de la seva junta.

Aquest dimarts la junta directiva es reunirà a la Jonquera (Girona) per debatre algunes de les vies per revertir la situació d’estrangulació financera. A més de valorar si s’acaba empassant l’acord de CVC, altres formes per guanyar marge de ‘fair play’ financer serien cedir fins a un 49% de Barça Store (marxandatge blaugrana) i Barça Studios (antic BarçaTV).

El doblet del Madrid afegeix pressió extra a la renovació d’un Barça que només ha guanyat una Copa en tres anys. A més de fer lloc per al davanter polonès, el Barça també necessita revertir el seu límit salarial negatiu (-144) per poder inscriure els ja lligats Kessié i Christensen. No només això sinó també per poder escometre les arribades de dos laterals (amb els espanyols del Chelsea Azpilicueta i Marcos Alonso a la ‘pole’), un migcampista que doni aire a Busquets (agrada Rubén Neves), un central més (amb Koundé i Koulibaly com els preferits) i un extrem dret (Raphinha) per cobrir el cada vegada més irreversible comiat a la francesa de Dembélé.

En el capítol de baixes la llista de descarts no és gaire diferent a la de l’any passat (Lenglet, Umtiti, Braithwaite, Pjanic, Trincao, Riqui Puig, Neto, a més de Mingueza) però els problemes tornen a ser similars als que van provocar l’embús en l’operació sortida de fa un any: els alts sous de la majoria, que foragiten molts compradors, i la poca predisposició a fer les maletes dels descartats, malgrat no haver comptat pràcticament per a Xavi.

A més dels que no compten per al tècnic, les estretors econòmiques fan que el club estigui disposat a escoltar ofertes per Frenkie de Jong, Dest i Memphis, que no han explotat en el Camp Nou i compten amb bon cartell.

Fins al moment el Barça només ha aconseguit traspassar <strong>Coutinh</strong>o per 20 milions a l’Aston Villa i està ultimant la marxa de <strong>Jutglà </strong>al Bruges per uns sis. Després de la marxes dels cedits Adama i Luuk de Jong i l’espera del final del ‘culebró Dembélé’, queda pendent de rubricar la renovació de Sergi Roberto i aclarir què passa amb Alves.