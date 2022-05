Ningú perd el temps a Fontajau i l'Spar Girona continua treballant per configurar una plantilla amb cara i ulls per a la propera temporada. A les dues incorporacions ja anunciades, la de l'entrenador Bernat Canut i la jugadora Irati Etxarri, considerada la MVP nacional d'aquest últim any a la Lliga Femenina, se li uneix un tercer fitxatge. Es tracta de Laura Cornelius, que aterrarà a Fontajau per cobrir el buit que ha deixat la retirada de Laia Palau i competirà per un lloc amb Laia Flores.

La neerlandesa, internacional amb el seu país, signarà per un any. Prove de l'IDK Euskotren, equip amb el qual aquest curs ha disputat 28 partits i ha signat un promig de 7,9 punts, 2,8 rebots i 2,4 assistències. La seva experiència a la competició va més enllà, perquè també ha defensat les samarretes del Lointek Gernika i el Campus Promete. Cornelius i Etxarri arriben a l'Uni, que encara ha de tancar alguna incorporació més, i que de moment ja ha anunciat les renovacions de Rebekah Gardner i María Araújo. Jugadores com Laia Flores, Magali Mendy i Giedre Labuckiene tenen contracte i continuen, mentre que amb Binta Drammeh s'està negociant si es fa efectiu o no l'any opcional que s'havia acordat quan es va tancar el seu fitxatge. A banda del canvi de cromos a la banqueta -Bernat Canut per Alfred Julbe-, la plantilla ha perdut Frida Eldebrink i una Julia Reisingerova que ha reforçat el Perfumerías Avenida, el vigent campió. A tot això se li suma la retirada de Laia Palau, que canvia el parquet pel despatx. 🆕📝𝑩𝑬𝑵𝑽𝑰𝑵𝑮𝑼𝑫𝑨 @laaau96‼️🔴⚫



La base holandesa firma per una temporada 😍



👉 Més informació a https://t.co/KJJP6kMLkO#SomhiUni #Girona pic.twitter.com/vZocwBr6Cp — Spar Girona (@unigirona) 30 de mayo de 2022 El club ha facilitat una valoració de l'encara director esportiu, Pere Puig: "Davant la retirada de Laia Palau i tenint en compte les grans bases que han passat per Girona els darrers anys com ho són Noemí Jordana, Núria Martínez i sobretot la mateixa Palau, se'ns obria un repte impossible de complir com ha sigut el de substituir-la. Descartada aquesta opció vam decidir trobar una jugadora que formés un bon tàndem amb Laia Flores. Que fos una bona directora de joc, forta per intentar competir els partits a l'Eurolliga i que tingués bona mà. Aquest és el perfil que ens ha fet decidir per Laura Cornelius. D'ella esperem que sigui complementària amb Flores, que faci jugar l'Uni igual de bé com ha jugat les últimes temporades".