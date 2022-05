Un altre moviment a l'Spar Girona, que continua perfilant la plantilla per a la propera temporada. Avui li ha arribat el torn a Binta Drammeh, que amplia la seva vinculació amb el club fins al 2024. La jugadora sueca va fitxar l'estiu passat i llavors va signar un contracte de només un any i un altre opcional. Passat aquest primer curs, les dues parts han estat negociant i han arribat a un acord: es renuncia a una possible sortida, pel que Drammeh es queda a Fontajau, i a més a més se li amplia la seva estada per una temporada més.

Fitxada del TTT Riga, durant aquests mesos sota les ordres d'Alfred Julbe ha anotat 9,6 punts i ha capturat 3 rebots de mitjana en els partits de Lliga Femenina, mentre que a l'Eurolliga aquests registres són de 8,8 punts i 2,6 rebots. "La bona temporada que ha fet amb nosaltres ha provocat que hagi rebut algunes propostes d'altres clubs. El seu contracte ja preveia la possibilitat d'una sortida si ens posàvem d'acord totes dues parts, però ella i el club hem decidit no exercir aquesta clàusula. Seguirà la temporada vinent i fins i tot hem augmentat un any més, pel que podrem gaudir de Binta dues temporades més", ha explicat Pere Puig, director esportiu de l'Spar Girona. 📝𝑻𝑬𝑵𝑰𝑴 𝑺𝑼𝑬̀𝑪𝑰𝑨 𝑷𝑬𝑹 𝑬𝑺𝑻𝑶𝑵𝑨‼️❤️🖤🇸🇪



📌 @bddrammeh seguirà dues temporades més! 😍



👉 Més informació a https://t.co/jcbfIJ6rQi#SomhiUni #Girona pic.twitter.com/ewuT7w1m0B — Spar Girona (@unigirona) 31 de mayo de 2022 De moment, la situació de la plantilla de l'Spar Girona, amb aquest últim moviment, és la següent. Alfred Julbe no continuarà a la banqueta i el seu lloc l'ocuparà Bernat Canut. També han marxat Frida Eldebrink i Julia Reisingerova, que ha fitxat per Perfumerías Avenida, mentre que Laia Palau s'ha retirat. Tot no són ni de bon tros males notícies, perquè s'ha tancat els fitxatges d'Irati Etxarri (Cadí La Seu) i de Laura Cornelius (IDK Euskotren). Així mateix, s'han anunciat les renovacions de Rebekah Gardner i Binta Drammeh, i s'ha aconseguit que no es faci efectiva la clàusula de sortida de María Araújo. També continuen, perquè tenen un any de contracte, jugadores com Laia Flores, Magali Mendy i Giedre Labuckiene.