Hi ha partits que són molt més que això. Ucraïna tenia previst jugar-se contra Escòcia la seva continuïtat en la repesca de cara al Mundial de Qatar. Però la invasió russa ho va canviar tot. Aquest dimecres els ucraïnesos esgotaran les seves opcions mundialistes en un xoc que té ara unes connotacions totalment diferents per a ells.

La selecció ucraïnesa es va reunir el 6 de maig per primera vegada des del 24 de febrer, dia de l’inici de la guerra. Davant la impossibilitat d’entrenar al seu país ho han fet a Brdo pri Kranj, a territori eslovè. Aquest dimecres intentaran doblegar Escòcia al Hampden Park de Glasgow. El vencedor es disputarà diumenge amb Gal·les l’últim bitllet a Qatar.

Elogi del rival

«Ha sigut una llarga espera des de novembre quan vam descobrir contra qui jugaríem. Òbviament, les circumstàncies han canviat per a la selecció ucraïnesa, però em complau que hagin tingut l’oportunitat de sortir i jugar per al seu país», va comentar Steve Clark, seleccionador d’Escòcia. «Voldran representar bé el seu país, i nosaltres no som diferents d’ells. Hem esperat molt temps per a aquest partit i estem decidits a arribar a Qatar».

«Tinc un gran respecte per la selecció escocesa i estic agraït que acceptessin posposar el partit original sense condicions fins al juny», va apuntar Oleksandr Petrakov, que va agafar el relleu d’Andrí Xevtxenko a la banqueta ucraïnesa.

Tres d’amistosos en mig any

El primer partit des de la invasió va ser contra el Borussia Mönchengladbach el 12 de maig, en un amistós que no només va servir per començar a preparar el pols amb Escòcia sinó que també tenia el propòsit de recaptar fons per al país assetjat. Els ucraïnesos van lluir samarretes amb la silueta del seu país i missatges reivindicatius. Posteriorment es van enfrontar també a l’Empoli italià i el Rijeka croat. Anaven a disputar un últim partit de preparació dijous passat contra la República Democràtica del Congo, però el país africà el va acabar cancel·lant.

El seleccionador ucraïnès, de 64 anys, va intentar allistar-se quan va començar la invasió. «Em van dir: ‘Ets massa gran i no tens cap habilitat militar. En lloc d’això, millor que ens portis al Mundial’», va apuntar a la revista ‘Time’. Aquest dimecres ell i els seus jugadors intentaran complir els desitjos que els arriben des de les trinxeres.