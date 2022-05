El COE continua decidit a presentar una candidatura per als Jocs d’Hivern del 2030. Així ho ha assenyalat aquest dimarts Alejandro Blanco en l’assemblea del Comitè i així ho traslladarà aquest dimecres a Thomas Bach, president del COI. Blanco li demanarà més temps per concretar-li com serà la candidatura, atesa la falta d’acord per determinar-ne una de conjunta catalanoaragonesa. En cas que continuï no havent-hi cap pacte olímpic, una assemblea extraordinària del COE votarà entre els projectes de Catalunya i Aragó.

L’assemblea anual ordinària del COE va aprovar aquesta sortida en cas que continui el bloqueig. «Aquest Comitè ja va triar al seu dia entre Jaca i Granada en una candidatura per als Jocs d’hivern i entre Sevilla i Madrid per als d’estiu. Però una elecció entre dos seria la segona opció. Anem contra la primera, que és que hi hagi acord. En això encara continuo creient», ha afirmat Blanc després de l’assemblea.

El president del comitè espanyol va explicar durant l’assemblea la tasca feta fins que la setmana passada va decidir donar un cop sobre la taula, després que Aragó es despengés de l’acord tècnic que situava 54 proves a territori aragonès i 42 a Catalunya. Dimecres va assegurar que presentaria davant el COI una proposta amb qui s’hi vulgui sumar, obrint-la a estacions aragoneses, amb o sense el suport del president Javier Lambán. Ara, en un nou gir del guió, planteja que hi hagi una votació.

Cal recordar que Jaca s’hi havia postulat, sense èxit, quatre vegades (1998, 2002, 2010 i 2014). Barcelona, malgrat el tret de sortida que va donar Jordi Hereu el 2010, havia renunciat als Jocs del 2022 i el 2026.

Nova crítica de Lambán

Blanco anomenarà dijous a Lambán i Aragonès després de reunir-se dimecres amb el president del COI. El president d’Aragó ha lamentat aquest dimarts: «El COE ha intentat arrossegar a la posició de Catalunya sense un mínim esforç per a l’acord» i ha recordat que ha enviat una carta a Pedro Sánchez per demanar-li que hi intervingui.

«Catalunya vol els Jocs, si no hi ha possibilitat que s’arribi a un acord demanem al COE que explori totes l’alternatives abans de perdre aquesta oportunitat. Nosaltres no renunciarem als Jocs», han insistit fonts de la Generalitat, que es resisteixen a perdre aquest tren. Ara, per primera vegada des del 2019 (quan el COE va proposar a la Generalitat que, per evitar dispendis innecessaris, s’hi pogués sumar Aragó per suplir les carències del projecte olímpic), es dibuixa l’opció que Catalunya s’hi presenti en solitari.

Els informes de la Generalitat

En els estudis que havia fet la Generalitat entre el 2018 i el 2021 s’apuntava que Catalunya podria acollir la majoria de les proves, a excepció de l’esquí de fons i el patinatge de velocitat (que en el pacte que no va rubricar Lambán haurien anat a Aragó) i les proves de ‘skeleton’, ‘bobsleigh’ i salts (que en la candidatura conjunta es volien fer a Sarajevo).

Als informes del Govern es plantejaven alternatives, com adaptar el Pla d’Anyella per al biatló i esquí de fons (que tindria un cost de 18,5 milions inicials i 25,1 d’inversió permanent), o construir una pista a Fira de Barcelona de 200 metres de llarg per 80 d’ample per al patinatge de velocitat. Unes opcions que es podrien tornar a posar ara sobre la taula.

De votació en votació

El Govern va decidir divendres passat posposar la <strong>consulta</strong> al territori per la falta d’acord amb Aragó en una candidatura conjunta. El president de la Generalitat, Pere Aragonès, tenia previst firmar divendres el decret per celebrar la consulta el 24 de juliol. Però, menys de dos mesos abans de la cita amb les urnes, la incertesa de l’enroc del govern de Lambán en va provocar l’ajornament. Abans de la consulta al Pirineu català, prevista per a la tardor, hi podria haver una votació clau abans al COE.