«Gasol li està donant a Girona la possibilitat de tornar a l’ACB»

Quan ja gairebé tenia decidit posar el punt final a la seva carrera, Marc Gasol va convèncer-lo per jugar una temporada a LEB Plata i retirar-se al club de la seva ciutat (Bàsquet Girona). Tres anys després, el també exjugador del Casademont gaudeix com un aficionat més a Fontajau i somia amb l’ascens.

Què sent sabent que Girona és a prop de tornar a l’ACB?

Estic molt content perquè anem 2-0 i tot apunta que la Final Four és més a prop. Ho estic seguint. Soc soci i quan no m’enganxa amb els partits del Barça, que els locuto, sempre vaig a Fontajau. Al primer partit del play-off hi era.

Veu el Bàsquet Girona favorit per passar la sèrie del play-off contra el Corunya?

Sens dubte. Tot i que el Corunya és un equip per pujar a l’ACB, ja pensava que teníem més opcions. Ens veig superiors perquè l’equip està molt bé, tenim el factor pista a favor i un 2-0. Mai s’han d’avançar esdeveniments, i encara menys en l’esport, però seria una sorpresa no passar a la Final Four.

En cas de classificar-se per a la Final Four, l’ascens és possible?

Per mi és molt important el lloc on s’acabi jugant. L’Estudiantes ha demanat fer-ho a Madrid i el Girona aquí. Si s’aconseguís, tindríem encara més opcions de pujar perquè hi haurà l’afició.

Li agradaria que Gironafos la seu de la Final Four. Fontajau pot ser un factor a tenir en compte...

Claríssimament. Confio en l’equip, però estar a Fontajau amb tota l’afició al costat és un plus. M’agradaria molt que passés perquè crec de veritat que ens pot ajudar.

Li recorda a la temporada que va pujar amb el Manresa (2017-18)?

També va ser per play-off, però en aquell moment era el format convencional. Totes les eliminatòries eren a cinc partits, mentre que ara hi ha una Final Four i, si hi arribes, un mal partit t’envia cap a casa. Hi ha més pressió. Tot i que també és veritat que amb el Manresa estàvem amb un 2-1 en contra i perdent de 3 punts a falta d’un minut en el quart partit dels quarts de final, al límit de quedar eliminats, i al final ho vam revertir per ascendir. El Girona ho porta molt bé amb el 2-0. Espero que no s’arribi a aquest drama.

Què representaria l’ascens per a la ciutat?

Moltíssim. Se li ha d’agrair a en Marc tot el que està fent. Valoro molt que, no només com a jugador perquè és obvi, porti amb tanta naturalitat la seva feina de president i també a la pista. En Marc li està donant a Girona la possibilitat de tornar a l’ACB. Falta molt poc per arribar-hi. Em de ser conscients que és una oportunitat d’or perquè moltes ciutats volen ser-hi i no se’n surten per arribar-hi. Tenim la possibilitat i l’hem d’aprofitar.

Tant si s’aconsegueix l’ascens com si no, Girona li deu molt a Marc Gasol...

Evidentment. Si no hagués aparegut la seva figura, no sé ni si la categoria màxima seria Lliga EBA... Diu molt del que li devem. Girona ha sigut una ciutat de bàsquet durant molts anys, però tot el que va passar amb l’Akasvayu va ser un desastre. En Marc tenia un bon record de Girona, sempre ho ha dit, i ha mantingut que vol tornar-li. Ho té molt clar. És una persona que es mou per principis i per ideals, i ho ha demostrat. Molta gent pensava que no fitxaria mai per un equip de LEB Or, encara que fos el seu... Ho va fer. Diu molt d’ell.

Com ha viscut els partits com espectador a Fontajau?

M’ho passo genial. Tinc diverses sensacions com si encara estigués jugant perquè conec molts jugadors que hi ha a la pista i els tinc apreci. M’agrada molt venir. Soc un aficionat més, però que valora molt el que està succeint.

Li entra nostàlgia per no poder ser a la pista?

Sí, sobretot quan hi vaig. Sempre li dic a la meva dona que tinc mono i ganes de tornar perquè, a més, estic a prop del parquet i sento que voldria influir. Sé que estic fora. La retirada la vaig fer quan tocava i estic satisfet, però no negaré que en aquell moment em crea nostàlgia.

Se’n recorda sovint dels partits amb el Casademont Girona?

I tant. Pensi que amb 16 anys ja vaig començar a entrenar amb el primer equip alguna vegada... T’entren records a cada lloc de la pista i el pavelló. És més maco el camí que el final i de Fonatajau me’n recordo sobretot del camí.

El final també va ser a Fontajau, retirant-se a LEB Plata amb el Bàsquet Girona. Com valora el creixement del club des de llavors?

Cada any s’ha anat fent un pas. Cada cop s’està professionalitzant més i s’augmenten coses tant a fora com a dins la pista. És el motiu perquè funcioni. Les empreses no es fan d’un dia per l’altre, i els clubs tampoc.

Quan hi jugava ja veia que el projecte era per pujar a l’ACB?

Veia molta ambició. En aquell moment era una idea a mig-llarg termini, però ja hi havia una idea clara per estar a l’ACB en un futur. En Marc és molt ambiciós i sap contagiar-ho a tota la gent del club. No s’ha fet amb pressa, però no hi ha hagut pausa.

Va sorprendre’l que Marc Gasol fitxés pel seu club?

Sí. Ho deia, però no era segur. Encara que tampoc hagués tingut sentit que ho digués si no pensava fer-ho. Sempre n’ha estat convençut i fins i tot quan jugava a l’NBA s’implicava amb el club. Era lluny als Estats Units, però el senties a prop.

Podrien haver jugat junts al Girona.

Hauria estat molt maco. Però no només amb ell. També em porto amb l’Albert Sàbat, en Josep Franch, l’Èric Vila... Els aprecio a tots i m’hauria agradat.

Troba a faltar el bàsquet o ara que té temps per gaudir de la família és diferent?

Per moments. Quan vaig als partits, sí. Però, després, el meu dia a dia ha canviat. Ara que tinc una edat em costarien més els viatges, els entrenaments...., encara que la competitivitat dels partits i el dia a dia amb els companys sí que es troben a faltar.