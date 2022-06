Un altre moviment a l’Spar Girona, que continua perfilant la plantilla per a la propera temporada. Ahir li va arribar el torn a Binta Drammeh, que amplia la seva vinculació amb el club fins al 2024. L’escorta sueca va fitxar l’estiu passat i llavors va signar un contracte de només un any i un altre opcional. Passat aquest primer curs, les dues parts han estat negociant i han arribat a un acord: es renuncia a una possible sortida, pel que Drammeh es queda a Fontajau, i a més a més se li amplia la seva estada per una temporada més. Ve d’anotar 9,6 punts i de capturar 3 rebots de mitjana en els partits de Lliga Femenina.