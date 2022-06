Se’n va del Barça. Se’n va a Anglaterra, tot i que encara no ho ha dit oficialment. «Després de 13 anys es tanca el meu cicle al Barça», va proclamar Leila Ouahabi, la lateral blaugrana, que ha decidit emprendre una nova aventura lluny de casa seva.

«Me’n vaig havent-ho guanyat tot amb aquesta samarreta i em sento una privilegiada d’haver pogut viure el canvi i creixement que s’ha viscut durant tots aquests anys», va proclamar la defensa, de 29 anys, la presència de la qual a l’equip de Jonatan Giráldez ha anat disminuint aquesta temporada.

Després del triplet nacional i la dolorosa derrota a la final de la Champions contra l’Olympique de Lió, el Barça femení comença una nova etapa. La primera decisió és la sortida per voluntat pròpia de Leila, que acabava contracte aquest 30 de juny.

Queden encara pendents casos capitals com el futur de Jenni Hermoso i Lieke Martens, jugadores molt cobejades, tot i que els seus últims passos indiquen que són més a prop d’abandonar el club que de continuar. La idea de Markel Zubizarreta, director esportiu del Barça, és anunciar la renovació del tècnic Jonatan Giráldez per un any més.

«M’emporto milers de persones, experiències, aprenentatges i vivències que mai oblidaré i a companys que per a mi són família», va confessar emocionada Leila, el pròxim destí de la qual podria ser al Manchester City. Deixa al Barça una història plena d’èxits conquerint 15 títols en les seves nou temporades al primer equip.