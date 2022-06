Marc Gasol: "Estem a un pas"

El Bàsquet Girona viatja aquesta tarda (17h) a La Corunya, on demà afrontarà el tercer partit del play-off de quarts de final contra el Leyma. Amb la tranquil·litat d'haver vençut i convençut a Fontajau (2-0), sobretot dissabte, amb 30 punts de diferència (92-62), els gironins subratllen abans que res que no es deixaran endur per la relaxació. "El primer objectiu és seguir creixent com a equip", ha detallat aquest matí Marc Gasol en la prèvia. "Els últims partits fora de casa no hem tingut bones sensacions, ni a Palma, ni a Melilla, i Alacant tot i que vam guanyar, tampoc. Volem fer una bona actuació a fora, de nivell de play-off, i ens caldrà consistència en defensa i ser forts mentalment", ha argumentat.

Gasol admet que l'equip té el crèdit que es va guanyar amb els dos triomfs a casa la setmana passada per encarrilar la sèrie: "les sensacions són bones però l'autocomplaença és molt perillosa en l'esport". Amb l'eliminatòria dominada per 2-0, el pivot i president del Bàsquet Girona destaca que "estem a un pas" de la Final Four on hi haurà un ascens a l'ACB i aplaudeix que "ens ho mereixem perquè a casa ho hem fet molt bé, hem aprofitat l'avantatge de camp i el públic ens va ajudar moltíssim". Sobre el partit que espera demà a La Corunya ha apuntat que "el nivell de contacte i físic d'aquesta eliminatòria ha sigut prou alt fins ara. Ells en atac voldran ser més directes, perquè es juguen quedar eliminats. Voldran ser contundents. Espero un partit molt complicat". El màxim responsable del club també s'ha mostrat molt satisfet per l'ambient generat a Fontajau en els dos primers partits. Segons ell "veure els Engaviats i la Penya 4Rius totes juntes és espectacular. Els jugadors estem centrats en la nostra feina pensant en la millora constant, sense pensar en objectius emocionals com un ascens, que en seria la conseqüència".