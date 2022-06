Ja van 33 victòries consecutives. Iga Swiatek continua el seu camí imparable el 2022. La número 1 mundial es va classificar per a les semifinals de Roland Garros després de derrotar la nord-americana Jessica Pegula per 6-3 i 6-2. La tennista polonesa s’enfrontarà a la russa Daria Kasatkina, que va guanyar la seva compatriota Veronika Kudermetova per 6-4 i 7-6 (7-5).

