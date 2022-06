El Bàsquet Girona és a només dos partits de la Lliga ACB. Aquesta nit, tot i que amb patiment, l'equip de Jordi Sargatal s'ha tornat a desfer del Leyma Corunya (76-85) i ha aconseguit el triomf que li faltava per classificar-se per a la Final Four. Allà el seu rival sortirà de l'eliminatòria Lleida-Càceres que dominen els catalans per 2-0 i que pot quedar resolta demà. Marc Gasol (19 punts) i sobretot Fjellerup (19, amb 5/5 triples), han liderat la victòria, certificada en un bon últim quart (19-29 de parcial).

No s'ha trobat mai còmode el Girona a Riazor, i ha sigut l'equip local qui gairebé sempre ha anat per davant. Amb mínimes diferències, però manant. Hi ha hagut una primera diferència respecte els duels disputats a Fontajau: l'encert en el triple que ha tingut el Corunya, sobretot a mans de Soluade. Aquests punts exteriors han permés tancar el primer quart als gallecs manant d'un (16-15). L'encert ha seguit i al segon quart el Leyma ha arribat a dominar de 6 (36-30). Aleshores han aparegut Fjellerup, amb un triple, i Urtasun, amb dues cistelles seguides, per portar el partit al descans en un mocador (38-37).

El Girona s'ha tornat a veure per sota en el marcador al tercer quart (45-39) i amb un parcial de 0-9 ha reaccionat per posar-se tres amunt (45-48) gràcies als tirs lliures i a un triple de Gasol i els punts de Franch i Jawara. El partit no tenia un amo clar i avançava a batzegades, amb errors en el tir lliure i dificultats per anotar. Fjellerup, amb 11 segons de posessió, ha tingut la cistella per posar per davant l'equip gironí abans del darrer quart, però no ha estat encertat i s'hi ha arribat un per sota (57-56).

L'escenari era ideal per buscar sentenciar l'eliminatòria per la via ràpida. De sortida al darrer quart un 0-6 de parcial ha situat el Girona 5 amunt, el màxim avantatge (57-62) amb un triple de Sàbat i tirs lliures de Gasol. El pivot i president, màxim anotador, ha firmat un 2+1 per mantenir els seus per davant (59-65) i ampliar el marge a +6 però els locals s'han posat a un (64-65) amb dues accions seguides de Hamilton. Fjellerup ha donat aire des del triple (64-68, en duia 4/4). S'entrava als últims i decisius cinc minuts amb un intercanvi de cistelles i encara tot per decidir. A 3:28 el Corunya ha empatat el partit (70-70) amb una esmaixada de Lofberg a la contra. Franch ha fet un triple pel 70-73 a tres minuts del final i Jawara ha tret una falta en atac a Hamilton, però el Girona ha badat i ha perdut la pilota. A 2.17 el Girona guanyava 72-75, després d'una gran cistella de Fjellerup, i tenia la pilota, però l'ha tornat a perdre. L'argentí, a un minut i mig, ha gairebé sentenciat amb un triple (72-78) i tot seguit ha aparegut Franch amb un 2+1 per certificar definitivament la victòria i el bitllet per a la Final Four (73-81). El triple de Lofberg (76-81) ha quedat en una anècdota. Al final el Girona ha acabat guanyant de nou (76-85).