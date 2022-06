Rafael Nadal va derrotar la matinada de dimarts a dimecres Novak Djokovic en una altra batalla èpica a la seva terra preferida de Roland Garros i guanyar-lo per 6-2, 4-6, 6-2 i 7-6 (4). Tot seguit, el tennista de Manacor no va voler especificar sobre el seu futur en el que podria ser el seu últim Roland Garros. «Parlaré quan acabi el torneig. No sé què passarà després, però he vingut a deixar-m’ho tot. Ara no és el moment de donar explicacions», va dir.