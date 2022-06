Acord. El presient del COI, Thomas Bach, va viatjar a Madrid per firmar un memoràndum d’enteniment entre el Ministeri d’Inclusió, Seguretat Social i Migracions, la Fundació Olímpica pels Refugiats i el COE per una col·laboració per crear espais que afavoreixin la participació dels refugiats a l’esport.