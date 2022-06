El primer «match ball» per a un Bàsquet Girona que vol seguir engrescant

Quan a part de Jordi Sargatal, parla Marc Gasol és que es tracta d’un afer realment important. I el partit d’aquest vespre a la Corunya ho és. Com bé va dir el president i pivot del Bàsquet Girona «estem a un pas». I és que si els gironins són capaços d’aconseguir la tercera victòria consecutiva contra el Leyma Corunya (20.30 h) tindran la classificació per a la Final Four al sarró. Llavors només quedarien dos partits, semifinal i final, per ascendir a l’ACB. «Ens ho mereixem perquè a casa ho hem fet molt bé, hem aprofitat l’avantatge de pista i el públic ens va ajudar moltíssim», va assegurar Gasol. «Tenim bones sensacions i estem mentalitzats que jugant a fora ens costa més competir al mateix nivell que a casa, però estem preparats», va afirmar l’entrenador.

El Girona va posar rumb ahir cap a terres gallegues amb un 2-0 a favor, gràcies a les dues victòries a Fontajau (74-66 i 92-62), i podria sentenciar avui mateix la sèrie del play-off per confirmar la seva participació a la Final Four que encara està pendent del lloc de la seu. Perquè això passi, els de Sargatal han d’imposar-se al Corunya en el tercer partit de l’eliminatòria. Sinó, dissabte hi haurà un altre match ball. «Els últims partits a fora de casa no hem tingut bones sensacions, ni a Palma, ni a Melilla, i a Alacant, tot i que vam guanyar, tampoc. Volem fer una bona actuació, de nivell de play-off, i ens caldrà consistència en defensa i ser forts mentalment», comentava Gasol. La defensa i l’encert a cistella van ser les claus dels darrers triomfs i cal mantenir-ho. «El nivell de contacte i físic d’aquesta eliminatòria ha sigut prou alt fins ara. Ells en atac voldran ser més directes perquè es juguen quedar eliminats. Voldran ser contundents. Espero un partit molt complicat», va comentar sobre el rival. El Corunya podrà disposar del pivot Diagne, lesionat dissabte a Fontajau.

El tècnic va afegir el següent: «Volem que el tercer partit sigui com els dos primers, o millor. Serà difícil perquè ells voldran respondre. Hem d’esperar el millor Corunya amb joc físic tant a camp obert com a prop de cistella i en atac estàtic. Haurem d’estar especialment atents a Monaghan i Hearst, que són perillosos en el tir i situacions de bloqueig directe. Hem aconseguit aturar-los però són un rival dur que segur que ens esperen amb ganes». Si no, els gironins encara tindrien una altra oportunitat dissabte a la Corunya i en el cas de no assolir-ho tampoc hi hauria un cinquè partit de desempat a Fontajau dijous que ve.

Gasol va admetre que l’equip té el crèdit que es va guanyar amb els dos triomfs a casa la setmana passada per encarrilar la sèrie: «Les sensacions són bones però l’autocomplaença és molt perillosa en l’esport». És per això que tothom té interioritzat que no es deixaran endur per la relaxació.

El màxim responsable del club també va mostrar-se molt satisfet per l’ambient generat a Fontajau en els dos primers partits. Segons ell, «veure els Engaviats i la Penya 4Rius totes juntes és espectacular»: «Els jugadors estem centrats en la nostra feina pensant en la millora constant, sense pensar en objectius emocionals com un ascens, que en seria la conseqüència».

Les altres tres sèries del play-off que s’estan disputant també són favorables per als equips que tenien el factor pista a favor. Es tracta del Palència, Movistar Estudiantes i Força Lleida. Tots ells tenen molts números de passar a la Final Four. El Palència podria fer-ho avui si guanya el tercer partit a Oviedo (20.30 h), mentre que els madrilenys juguen demà a Valladolid (20.45 h) i els lleidatans a Càceres (21 h).