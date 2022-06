El Tenerife va encarrilar ahir la primera semifinal per aconseguir l’últim lloc que dóna accés a LaLiga Santander amb un triomf per la mínima davant una UD Las Palmas (1-0) que, si bé va dominar lleugerament el seu rival durant la primera part, no va poder evitar que els blanc-i-blaus s’avancessin en el marcador, encara que amb la col·laboració de Mfulu, defensor groc.

Si bé l’inici del matx va resultar una mica tediós per la cautela o, millor encara, la pretensió de tots dos de no perdre, el duel es va anar animant, sobretot en uns últims deu minuts de la primera part que van resultar vibrants, no només pel gol dels locals marcat per José León, sinó també per diverses ocasions de perill. Els visitants van començar el segon període amb un clar domini del joc, però aquest context va durar poc, ja que de nou van ser els locals els que no només van exercir un control més gran sinó que, a més, van aconseguir aproximar-se a l’àrea rival amb molt més perill, tot i que aquestes ocasions no es van acabar traduint en gols. En els darrers vint minuts del partit, Las Palmas va recuperar la iniciativa per afrontar la tornada amb un millor resultat. Així, un dur xut de Robert (m.69) que va rebutjar Soria amb dificultats i un altre perillós llançament llunyà de Kirian un minut després, que se’n va anar fora, van ser dues clares mostres de l’ambició visitant, però finalment no van aconseguir marcar.