La llegenda Cristiano Ronaldo i una Portugal, que va patir el que no està escrit per segellar el seu bitllet al Mundial de Qatar, és el primer examen del tercer intent de la selecció espanyola de Luis Enrique per conquerir la Nations League, torneig que va acaronar la passada edició abans de caure davant França a la final, en l’esperat retorn d’Ansu Fati amb tota mena de precaucions. Mentre que no hi serà Thiago Alcántara, després d’abandonar la concentració per lesió.

No forçarà ni correrà cap risc innecessari Luis Enrique amb un jugador que no és titular al Barcelona des de principis de novembre, que supera la pitjor ratxa possible de lesions i que, després de convertir-se en la jove perla de l’absoluta debutant amb només amb 17 anys i 308 dies, porta gairebé 20 mesos sense poder jugar amb la selecció. Espanya s’enfronta a Portugal a Sevilla (20.45h/La 1), abans del doble enfrontament davant la República Txeca i la visita a Suïssa en l’inici de la competició. «L’objectiu, com sempre, és guanyar tots els partits i guanyar la competició. Sempre és aspirar al màxim, però són les mateixes circumstàncies per a totes les seleccions. Aquest format és molt maco, tenim un gran record de l’última edició i això ens motiva», va dir Luis Enrique.