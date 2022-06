VICTÒRIA DAVANT ITÀLIA. L’Argentina es va convertir en campiona de la nova Finalíssima, gràcies a uns minuts màgics de Lautaro Martínez, coronats amb un gol i una assistència davant una Itàlia trista (0-3). Messi, que també va fer un gran partit, va rebre la distinció de millor jugador.

semifinals de la repesca. La selecció d’Ucraïna va prolongar el seu somni mundialista i lluitarà diumenge que ve amb Gales a Cardiff per l’últim bitllet europeu en joc per al Mundial de Qatar 2022, després d’imposar-se ahir per 1-3 a Escòcia en la semifinals de la repesca.