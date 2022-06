«No podem acceptar l’acord amb CVC. Seria un mal negoci per al Barça, perquè ens marcaria què podria fer o què no». Eduard Romeu, vicepresident econòmic del club blaugrana, ha sigut contundent. «¡Ja n’hi ha prou», ha dit el dirigent en una entrevista concedida a Jordi Basté a RAC-1.

«Si firmes això, tindràs això; si no ho firmes, no», ha dit en al·lusió a l’actitud de Javier Tebas, el president de LaLiga, a qui considera «corresponsable» de la gravíssima situació econòmica que ofega el Barça, perquè «mirava cap a un altre costat i a tot hi deia amén».

Fa un any i quatre mesos que la directiva de Joan Laporta gestiona el club surfejant sobre la dramàtica herència rebuda de Josep Maria Bartomeu. «La situació era pitjor, molt pitjor del que imaginàvem. Vam arribar a mitjans de març i al maig no podíem pagar les nòmines», ha indicat Romeu, que ha admès que el club treballa en la reducció de la massa salarial, la més alta del futbol europeu.

«Mateu ha fet una gran feina, però era tant el que hi havia que es veu poc. Ha reduït més de 150 milions d’euros en una temporada», ha precisat el vicepresident econòmic blaugrana. «Però no és suficient, no ho és encara. Al Barça tenim una massa salarial de 560 milions i la del Bayern de Munic és, per exemple, de 300», ha indicat.

«Salaris desproporcionats»

Romeu ha posat l’exemple de la massa salarial del Madrid. «Està en la línia que ens agradaria tenir a nosaltres. És de 400 milions». O sigui, el Barça, ja sense Messi des de fa un any, té 160 milions d’euros més de despesa per mantenir la plantilla, de manera que resulta més que necessària la rebaixa salarial.

La directiva anirà analitzant de manera individual, sobretot, l’impacte econòmic de tres dels quatre capitans (Busquets, Piqué i Jordi Alba), els salaris dels quals són dels més elevats de la plantilla. «Els més costosos són els que s’han de negociar abans. Els salaris estan totalment desproporcionats i inflats», ha reconegut.

Amb els veterans anirà en funció dels interessos tècnics i d’on hi hagi més interès per al club. Però ells tenen uns acords firmats i aquí s’està parlant de ficar la mà a la butxaca d’aquestes persones», ha dit Romeu amb un tacte extremat. «No han comès cap pecat, però no ens podem permetre certes situacions, de manera que cal fer una valoració i negociar amb ells».

«¿Si se n’anirà algun capità? Això és decisió del mateix jugador; tenen uns acords que algú els ha firmat. Ells no han enganyat ningú. Les negociacions seran individuals; el cafè per a tothom no s’aplicarà en aquesta casa», ha recalcat Romeu, que ha assumit, a més, que el Barça està vivint una de les pitjors situacions econòmiques de la seva història. Necessita liquiditat de manera urgent, a més de rebaixar ingressos. «¿Fitxar Lewandowski? Ara, tal com ho tenim per normativa, no és possible. Està la norma de l’1/3. Per cada tres euros de sortida en podem invertir un».

Això explica la necessitat d’activar les «palanques», terme utilitzat sempre per Laporta, al més aviat possible. «Som molt a prop de tancar les coses», ha revelat Romeu, tot i que, de moment, l’oferta per BLM («és de 275 milions i no ens agrada») encara no s’ha acceptat. «Estem parlant amb fons d’inversió; no sé si arribarem a 270, però volem ser-hi a prop, però per 25 anys, no per 50 com deia LaLiga».

A més, Romeu ha explicat que «no té pressupostat ni un euro per la venda dels jugadors» com a finestra principal per obtenir ingressos necessaris. Queda, segons el dirigent, supeditat al desig tècnic de Xavi. Després, ha incidit en les seves queixes sobre l’actitud de Tebas.

«No és normal que una persona que és assalariada de LaLiga estigui a matadegolla amb els dos principals accionistes», ha dit entorn de la baralla pública que manté amb el Barça i el Madrid.

Cinc anys per equilibrar els comptes

Romeu estaria content si tingués 600 milions per equilibrar els dramàtics comptes del club i ha precisat que la directiva «necessitarà tota la legislatura» per fer quadrar els números. Per això, obligat com està el Barça a rebaixar la massa salarial, no es descarten mesures traumàtiques per garantir la viabilitat econòmica. «Jo vaig demanar dos anys de paciència al soci i som en el primer. En necessitem cinc per redreçar l’equilibri patrimonial».

En aquest sentit, Romeu s’ha irritat quan se li ha recordat que la directiva de Laporta havia inflat les pèrdues. «Massa suaus vam ser. Ens hem quedat curts. Em molesta molt que es digui això, i si hi insisteixen, pensaré que hi ha molta mala fe», ha precisat.

«Només faltaria que passéssim per l’embut del senyor Tebas. Hi ha un moment en què hem de dir prou. I hem dit que ja n’hi ha prou. ¡Ja està! ¡Hem dit prou a aquest acord com està ara! Som el Barça. Això no pot ser. Que la culpa és del Barça per la situació que té, és clar que sí. Però aquest senyor és corresponsable i això no m’ho traurà del cap per molts tuits que faci. Va mirar cap a un altre costat i va permetre aquesta situació. ¿Per què? Perquè va dir amén a tot. ¡Deixem-nos de tonteries!», ha dit Romeu enfadat.