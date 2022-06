El camí cap a Segona Divisió enfronta Raül Agné i Cristóbal Parralo

Aquest cap de setmana comença a Galícia la fase d’ascens a Segona Divisió. Amb l’Andorra i el Racing de Santander ascendits directament, vuit equips de Primera RFEF es juguen les dues places que resten en un format de semifinals i final a partit únic entre aquesta setmana i l’altra. La primera final enfrontarà els vencedors dels duels Deportivo de la Corunya-Linares i Albacete-Rayo Majadahonda, mentre que l’altra la jugaran els guanyadors del Vila-real B-UD Logronyès i Racing de Ferrol-Nàstic de Tarragona. Precisament aquesta darrera semifinal tindrà dos vells coneguts de l’afició del Girona FC de protagonistes a les banquetes. D’una banda, el tècnic dels gallecs és Cristóbal Parralo, exentrenador del Girona a principi del curs 2009-10; de l’altra Raül Agné ha tornat a fer somiar tota Tarragona amb el retorn a la categoria de plata.

L’extècnic del Girona (07-09 i 10-12) tornarà, doncs, a disputar una fase d’ascens a Segona A, catorze anys després de guiar el conjunt de Montilivi a la glòria contra el Ceuta gràcies al gol de Migue. La carrera d’Agné d’ençà del final de la seva segona etapa a Montilivi ha tingut molts alts-i-baixos. Cadis, Tenerife, Saragossa, Nei Mongol Zhongyou xinès i Còrdova han estat els seus equips abans d’aterrar l’estiu passat a Tarragona. Al Nou Estadi, Agné ha superat moments de dificultat per, en un gran final de curs, situar l’equip al play-off i somiar amb l’ascens.

Mentrestant, Cristóbal ha tornat a Galícia on ja va triomfar al filial del Deportivo i fins i tot va poder tastar la banqueta del primer equip a Primera (2017-18). Llavors va passar per Alcorcón i Racing de Santander fins que al febrer va aterrar al Ferrol amb la missió de tornar els gallecs a una categoria on no juguen des del 2008. L’exgironí Dani Nieto i el ripollès Pep Caballé són alguns dels jugadors destacats del Racing. El duel entre Agné i Cristóbal serà diumenge a les 18:00 a Riazor. A la final, esperarà el guanyador del Vila-real B-Logronyès, de diumenge (21:00). Les altres semifinals seran demà.