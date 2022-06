El futur del tècnic Carles Duran continuarà lligat al Joventut les pròximes tres temporades. El club va anunciar aquest dimecres la renovació del preparador barceloní, en un acte a l’Olímpic que va comptar amb la presència del president Juanan Morales i el director tècnic Jordi Martí, en el qual es va escenificar la bona sintonia entre les dues parts i el desig de completar el projecte que es va iniciar fa quatre anys, quan Duran va agafar l’equip amb l’objectiu fonamental de la salvació i ha aconseguit tornar-lo, quatre anys després, al primer pla a l’ACB i a competir amb solvència a Europa.

«La renovació de Carles Duran no s’ha produït per guanyar o perdre partits, sinó que és fruit de tot un treball realitzat amb una idea i un projecte molt clar que compartim», va afirmar Morales, per explicar que l’acord està tancat des del febrer passat, però el seu anunci s’ha anat posposant per diferents raons.

Carles Duran es va mostrar molt content i agraït per aquesta renovació en la qual va haver d’assumir la direcció tècnica, quan va arribar el febrer del 2018, amb la necessitat de salvar l’equip del descens i amb l’amenaça de desaparició. «Aquesta és la segona renovació i, després de cada una, hem crescut i entre tots hem aixecat el Joventut i l’hem posat on ens agrada i amb jugadors de la casa», va destacar el tècnic, «però encara ens queda molt per fer», va assenyalar en un acte que va comptar amb la presència de tota la plantilla verd-i-negra, molts jugadors formats al planter del club, que va assenyalar com a clau de l’èxit. «Tant el Juanan com el Jordi i jo tenim molt clar el que som i el que podem ser. Si som la millor Penya és perquè hem recuperat diferents coses que havíem perdut: ser nosaltres, amb gent que ens ajuda i molta gent de la casa».

L’Eurolliga, en l’horitzó

El director tècnic verd-i-negre, Jordi Martí, va explicar que el club amb la renovació de Duran pretén mantenir l’aposta per una persona de la casa amb la qual culminar el projecte que ha anat creixent aquests últims anys, fins i tot tornar a situar-se a la primera línia de l’ACB i també competir amb garanties a Europa. «L’equip ha anat fent passos endavant, en algun cas, fent algun pas més de l’esperat», va admetre.

«Sé de l’exigència que tenim, però tenim molts anys per fer més gran la Penya si podem», va proclamar Duran, després de reconèixer que només va tenir alguns dubtes a l’hora d’acceptar la renovació, perquè coneix el nivell d’exigència de l’entitat. «La Penya és campiona d’Europa, de Lliga ACB, compta amb una vitrina de títols que pocs pot dir. L’exigència és voler repetir i millorar el que fa aquest grup. En aquests quatre anys hem anat superant barreres i cada any estan més alts. ¿Tornarem a superar-les? La força que em dona el club em fa pensar que sí», va sentenciar, en clara referència al repte de tornar a l’Eurolliga. «No sé si el sostre és l’Eurolliga, però sí que sé que és un sostre molt alt i la nostra il·lusió és estar ens els millors. El tema de l’Eurolliga no depèn només de nosaltres, tot i que el que hem de fer entre tots és estar preparats».