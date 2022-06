L’Espanya de Luis Enrique és una selecció d’autor en la qual l’estrella de l’equip és el seleccionador. Com va advertir el dia que va entrar al vestidor del Barcelona, en presència fins i tot de Leo Messi, «aquí hi ha un líder i soc jo».

Elogis a Gavi

L’asturià ha construït un equip voraç en la pressió i coral en el joc. No hi ha estrelles destacades, ni en atac ni en defensa. I ningú és indiscutible. Ho va advertir el tècnic després del partit contra Portugal. Però alhora elogiava Gavi: «No és indiscutible perquè en la selecció no n’hi ha. Qualsevol que ve, aporta. Amb ell tinc la sensació que encara és un desconegut en el futbol espanyol, fins i tot per a gent que el té a prop. No només és defensa, sinó un interior pur molt especial. És un jugador únic». Gavi, que és una aposta personal del seleccionador, que el va fer debutar amb 17 anys, va ser el millor en el partit contra els lusitans. Va robar la pilota i va dirigir la contra en la jugada del gol de Morata. I va ser el més incisiu en atac, a més de compromès en defensa. Tant que es va retirar amb rampes per l’esforç i la calor que feia.

No obstant, l’Espanya de Luis Enrique té un dèficit: la falta de gol. Domina els partits i sap tractar bé la pilota, però li costa molt traduir-ho en ocasions de perill. Davant de Portugal va triar esperar al rival i sortir a la contra. I en una d’elles va arribar el gol de Morata. Álvaro és el referent en atac d’aquesta Espanya, ja que és el màxim golejador amb 26 gols en 53 partits.

Al seu voltant el seleccionador col·loca jugadors com Ferran Torres, de qui afirma que «ens dona molt en atac. És molt versàtil». Ferran és un jugador que millora substancialment la seva relació amb el gol en la selecció respecte al Barcelona. El davanter suma 13 gols en 25 partits amb ‘la Roja’, una mitjana de 0,54 gols per partit. Mentre que al Barça amb prou feines arriba al 0,26.

En aquesta Espanya no hi ha especialistes del gol: es confirma al comprovar que entre els 23 convocats per a aquests quatre partits han marcat només 68 gols com a internacionals. Dels últims set partits que ha jugat Espanya, traient la golejada a Islàndia (5-0) en l’amistós de març, en la resta no ha guanyat cap partit per més d’un gol d’avantatge. I cal remuntar-se al setembre de 2021 per trobar un altre partit amb més de dos gols d’Espanya, el 4-0 contra Geòrgia.

Per Fernando Santos, l’actual seleccionador de Portugal que es va proclamar campió d’Europa amb els lusitans el 2016 i amb Grècia el 2004, «la millor virtut de la selecció espanyola no és la possessió, sinó la seva capacitat per recuperar la pilota. Aquesta és la clau per tenir tanta possessió. Però en aquest joc es tracta de marcar gols, no de tenir tant la pilota». La selecció de Luis Enrique és un equip valent amb molt protagonisme en la medul·lar i les zones de tres quarts del camp on apareixen jugadors com Busquets, Pedri, Koke i Gavi.

🗣️ @LUISENRIQUE21, seleccionador nacional: "Ha sido un partido parecido a los anteriores contra ellos. Hoy han sacado una versión ofensiva".



➡️ "Creo que la @SeFutbol ha estado bien. Les podríamos haber ganado; como podríamos haber perdido".#VamosEspaña | #NationsLeague pic.twitter.com/dpQ5o4stak — Selección Española de Fútbol (@SeFutbol) 2 de junio de 2022

Mims a Ansu

El problema el té en les dues àrees, especialment en la rival. Potser això explica per què Luis Enrique cuida tant Ansu Fati, que ha recuperat per a la selecció, tot i que, com va advertir després del partit del Villamarín, «Ansu ve per ajudar-nos a llarg termini, però crec que encara no té el ritme de competició necessari. No correrem riscos, i menys amb ell. Entenc el públic, però jo prenc les decisions. Us heu de fiar de mi».

Ansu ha jugat quatre partits amb la selecció de Luis Enrique, en els quals va marcar un gol. No obstant, el davanter blaugrana ha demostrat verticalitat i capacitat per generar ocasions que troba a faltar aquesta Espanya que sí que té jugadors notables com Sarabia, Dani Olmo i Marco Asensio. Futbolistes més acostumats a assistir que a finalitzar. Per això Lucho mima un Ansu que, un cop recuperat de les seves lesions, ha de ser fonamental en els seus plans per al Mundial de Qatar.