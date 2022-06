El barri de Can Gibert està de celebració després que el seu equip hagi guanyat aquesta tarda al Porqueres per un contundent 4-0. Un triomf, en la darrera jornada de la promoció d'ascens, que li dona l'ascens a Primera Catalana per la temporada que ve. Amb els tres punts aconseguits avui, el Can Gibert acaba campió i amb 19 punts la segona fase de la Segona Catalana. D'altra banda, el Bosc de Tosca també va celebrar la setmana passada l'ascens de categoria.