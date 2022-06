L’Eibar buscarà aquest diumenge aconseguir el pas a la final del ‘play-off’ d’ascens a Primera (18.30) a Ipurua, després de vèncer 0-1 a Montilivi i contra un Girona «sense res a perdre», com va dir Míchel Sánchez, el tècnic dels visitants.

L’equip gironí buscarà rebel·lar-se contra l’estadística. Les eliminatòries d’ascens són el taló d’Aquil·les del Girona. És l’equip que més vegades les ha disputat. Però el resultat gairebé mai els ha beneficiat. Després de sis participacions, han perdut quatre finals i una semifinal. I ara, necessiten remuntar per continuar lluitant per un anhelat ascens.

Els precedents contra l’Eibar tampoc els deixen en bon lloc. És la seva bèstia negra –7 derrotes en els últims 7 partits, amb 20 gols en contra i només 6 a favor– i contra l’estadística que diu que només dos equips han remuntat una eliminatòria del ‘play-off’ després de perdre l’anada a casa. Van ser el Saragossa i el Rayo Vallecano, les temporades 14-15 i 20-21: van perdre per 0-3 i 1-2 precisament contra el Girona, però van remuntar a Montilivi, vencent per 1-4 i 0-1.

Els ‘armeros’ volen fer valer el solitari golàs d’Aketxe, que els ha col·locat en molt bona posició per passar l’eliminatòria. L’entrenador de l’Eibar, Gaizka Garitano, recupera per al partit Atienza, sancionat en el partit d’anada per acumulació de targetes. Però perd Tejero, sancionat amb doble amonestació en l’anada i haurà de ser substituït, possiblement, per Toño García.

Jugar sense complexos

El conjunt de Míchel afronta el partit sabent que necessita marcar, com a mínim, un gol per portar l’eliminatòria a la pròrroga i dos gols per accedir a la final, quan no va aconseguir batre a casa el porter Ander Cantero jugant 45 minuts amb un home més per l’expulsió d’Álvaro Tejero.

L’Eibar ha sigut el millor local de la categoria i al Girona només li serviria un dels 21 resultats sumats a domicili en tota la lliga regular, l’1-3 a Las Palmas. Però a Montilivi confien que l’acumulació de dades negatives alliberi els homes de Míchel perquè juguin sense complexos.

Per visitar l’Eibar, Míchel continuarà sense poder comptar amb Ibrahima Kébé ni Darío Sarmiento, lesionats, però recupera Borja García i David Juncà. El tècnic madrileny, obligat pel resultat en contra, podria recuperar el 4-2-3-1 i poblar la mitja punta amb Álex Baena, Iván Martín i Borja García, Samu Sáiz o Pablo Moreno per darrere de Cristhian Stuani, pitxitxi de la lliga regular amb Borja Bastón (22).