Aleix Espargaró va deixar clares les seves aspiracions en la novena cita del campionat. El català està demostrant que vol optar a la segona victòria de la temporada en la carrera de «casa seva», el Gran Premi de Catalunya de MotoGP. Que és «casa seva» podria ser literal perquè Aleix va néixer a tan sols tres quilòmetres del traçat català, a Granollers, i encara no ha aconseguit la victòria en aquest circuit. Per tant, és l’objectiu que s’ha marcat per a aquest cap de setmana. A més, així podria retallar encara més distàncies en la lluita pel títol del mundial amb Fabio Quartararo. La jornada dels segons entrenaments lliures va ser d’allò més profitosa per a les Aprilia perquè, a banda d’Aleix que va ser el millor amb 1:39.402, el gironí Maverick Viñales va quedar segon (1:39.705).

Aleix va acabar dominant, amb tres dècimes sobre Viñales i al voltant de mig segon respecte als italians Enea Bastianini i «Pecco» Bagnaia, mentre que Jorge Martín va millorar notablement i va acabar cinquè, per davant de Brad Binder i Jack Miller. El ritme d’entrenaments va anar en augment amb el pas dels minuts, la qual cosa va provocar alguns errors, com el protagonitzat pel provador de Repsol Honda, l’alemany Stefan Bradl, que va caure al terra a la corba cinc quan estava provant un nou sistema de fuita. En un altre punt del circuit Aleix, que estrena un disseny de casc en honor de la seva filla Mia, que va néixer amb una cardiopatia molt greu de la qual va haver de ser intervinguda quirúrgicament, i després subhastarà perquè tots els beneficis vagin a l’associació «CorAllFamily», va aconseguir completar el gir amb la volta més ràpida, 1.40.067 per a posar-se líder amb 34 mil·lèsimes per davant Rins, que també va estar provant canvis a la moto. Al final, pràcticament tots els pilots van millorar els seus temps del matí, menys Rins, que en l’últim minut de la sessió tenia com a referència personal un 1.40.101 que va relegar-lo a la setena posició, mentre que Viñales es va enfilar a la primera posició (1.39.705). Li va durar poc al de Roses perquè per darrere Aleix va millorar fins a l’1.39.402, poc més de tres dècimes de segon més ràpid que el seu company d’equip. Aleix (MotoGP), Arón Canet (Moto2) i Izan Guevara (Moto3) van complir amb totes les expectatives prèvies a l’inici del Gran Premi de Catalunya i van dominar els entrenaments lliures en les seves respectives categories. Albert Arenas va ser sisè amb un temps de 1:44.741. Cal destacar que tant en Moto2 com en Moto3, les condicions climatològiques van impedir una millora notable dels temps de la majoria de pilots.