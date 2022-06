A prop de l’ACB després de 176 partits

El 76-85 que el Bàsquet Girona va celebrar dijous passat al Pazo dos Deportes de Riazor no és una victòria qualsevol. És la confirmació, contundent i evident, que l’equip que entrena Jordi Sargatal i lidera Marc Gasol a la pista presenta arguments suficients com per pensar en un hipotètic ascens a l’ACB. A l’elit del bàsquet nacional masculí, on no s’hi competeix des del 2008, quan la crisi immobiliària va fer miques l’Akasvayu Girona, iniciant una llarga travessia pel desert que no ha començat a veure la llum fins fa quatre dies mal comptats. Perquè mentre l’Spar Girona ha anat fent, consolidant-se a títol nacional i guanyant-se el respecte també a Europa, les aventures primer del Sant Josep no van acabar de fructificar i no ha sigut fins que Gasol hi ha ficat cullerada que un altre projecte no ha engrescat amb arguments sòlids.

L’ara Bàsquet Girona, aquell club que naixia el 2014 com una simple escola de formació amb equips de base, ha anat creixent. Ho ha fet sense aturador, de manera meteòrica. El 2017 es creava el seu equip sènior i des de llavors, les categories han anat guanyant cada cop més entitat. EBA, LEB Plata i LEB Or. Tot esperant fer el salt a l’ACB. La intenció sempre ha sigut arribar-hi; s’ha venut que no hi havia pressa, que millor fer-ho a poc a poc i amb bona lletra. Però ara s’està a només dues victòries d’aconseguir-ho. I això, després d’un recorregut de 176 partits.

Ha explicat mil vegades la seva especial relació amb Girona Marc Gasol. Ja no només per vincles familiars, sinó també perquè té excel·lents records de la seva primera etapa a Fontajau com a jugador, entre el 2006 i 2008, abans de fer el salt a l’NBA. Sempre s’havia sentit amb el deute de tornar-li alguna cosa a la ciutat i el 2014 fundava una entitat dirigida a potenciar el bàsquet de base. El club, anomenat Club Escola Bàsquet Marc Gasol, va canviar de nom ben aviat, al mateix temps que engreixava els seus equips i la mainada que hi havia inscrita. Decidit a donar el tret de sortida a un projecte que engresqués de nou a la ciutat, es va apostar el 2017 per donar llum verda a la creació d’un primer equip sènior. Dirigit per Quim Costa, l’escollit per ocupar la banqueta, va iniciar la seva aventura a la Lliga EBA, la quarta categoria estatal. Des de llavors i fins avui, el Bàsquet Girona acumula 176 partits entre diferents divisions amb més victòries que no pas derrotes, un creixement evident i una ambició disparada. Només cinc anys després d’aquell tret de sortida, la possibilitat de fer el salt a l’ACB és ben real.

De baix a dalt

Aquella primera experiència, la viscuda la temporada 2017/18, va acabar amb l’equip situat en tercera posició i un bagatge de 17 victòries i 9 desfetes. Va classficar-se només per sota del Bàsquet Menorca i el Vive El Masnou, els dos conjunts que acabarien disputant la promoció per pujar. Ara bé, el club es va moure bé als despatxos i va aprofitar l’ampliació de la LEB Plata per ascendir de categoria, després de demanar-ho a la Federació i de rebre el vist-i-plau de l’organisme. Així doncs, el 2018 es competia un esglaó per sobre. Un curs que es va engegar amb bon peu, tancant la primera fase a les posicions capdavanteres. Però en el segon tram de calendari es va viure una història ben diferent. Fins i tot, el club decidia fer fora Quim Costa a finals de març del 2019. El seu substitut va ser Àlex Formento, un home de la casa que també exercia les funcions de director esportiu i que, amb Gasol i d’altra gent, havia sigut un dels fundadors del club. Amb ell a la banqueta es va tancar la temporada, que va presentar un balanç força igualat: 24 triomfs i 20 derrotes.

Formento també va dirigir l’equip en el segon curs consecutiu a Plata, quan hi va aterrar Albert Sàbat. Un any estrany i alhora especial. La pandèmia ho va trastocar tot la primavera del 2020 quan el Bàsquet Girona, entre una fase i l’altra de la competició, acumulava 25 victòries i 10 derrotes. Situat en segon lloc i sense que es pogués acabar la Lliga, l’ascens era un fet. La LEB Or, a un pas de l’ACB, era un fet i l’entitat es va moure per reforçar el vestidor. Arribava Carles Marco per fer-se’n càrrec i l’exercici 2020/21, bastant marcat pel virus, acaba amb una permanència a la butxaca i més victòries (18) que no pas ensopegades (16). El pas previ al present, a l’actualitat. Marco va engegar l’actual temporada, però ben aviat va ser acomiadat. Jordi Sargatal el va rellevar i Marc Gasol va decidit compaginar el despatx amb el parquet. El resultat? 24 victòries i 13 derrotes. Comptant la lliga regular i l’eliminatòria de quarts de final de play-off. La Final Four és un fet. Falten dos partits per ser a l’ACB. Enrere queden un bon grapat d’aventures. A la divisió que sigui. Són 176 partits i l’ascens, a tocar.