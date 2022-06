Són molts els jugadors i jugadores que durant la seva carrera futbolística han hagut de fer les maletes i allunyar-se de casa seva durant un any per guanyar rodatge i tornar amb millors prestacions. Va ser el cas de Laia Codina.

Ahir el FC Barcelona anunciava que la jugadora nascuda a Campllong tornava a la disciplina de la primera plantilla blaugrana després de passar un any cedida a Itàlia, al Milan. I de retruc ampliava el seu contracte fins al 2024. «Estic feliç perquè torno a casa i això sempre és especial. Crec que he carregat energies per retornar més forta», comentava Codina en una entrevista pel club. Amb les «rossoneri» no va poder ser una habitual en els esquemes, però va aconseguir jugar més minuts en comparació al curs anterior: un total de 13 partits a la Lliga, 3 a la Copa i 1 a la Champions.

«Quan marxes de casa creixes en tots els aspectes. Personalment considero que he madurat mentalment i com a futbolista. Això ha estat possible gràcies a la Lliga italiana que és una competició que exigeix molt», explicava una Codina que descriu que ha millorat «en defensa i en atac gràcies als minuts» que ha pogut disputar amb l’equip italià.

El primer curs de Codina com a jugadora del primer equip blaugrana ho va guanyar tot. Enguany i per la nova temporada, els objectiu col·lectius haurien de ser els mateixos, però «personalment crec que he de fixar-me la fita de disputar més partits». Tot i estar una temporada lluny de la seva terra, Codina va comentar que en cap moment va deixar de seguir les seves companyes del FC Barcelona. «He seguit tots els partits que he pogut i vaig estar a la final de Torí com una culer més. Llàstima de no poder guanyar-la. Aquest any lluitarem per fer-ho».