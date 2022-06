El terrible mercat de fitxatges que li espera a l’estiu al Barça

Cinc jugadors, com a mínim, van acabar la Lliga sabent que Xavi Hernández no compta amb ells. El Barça els va emplaçar a buscar-se un equip per a la temporada que ve. Uns altres van marxar de vacances sabent que no tenen un lloc garantit a la plantilla, que la seva continuïtat dependrà de les ofertes que es rebin i de la configuració final del grup. Pocs, molt pocs compten amb el suport incondicional del tècnic.

Abans d’acomiadar-los a tots, Xavi va comunicar als involucrats si pertanyien a les diferents categories que el tècnic va verbalitzar en una de les últimes rodes de premsa. La situació esportiva i, sobretot l’econòmica, dissenyen un mercat esborronador per al Barça. En particular, per a Mateu Alemany, el director de futbol encarregat de realitzar les gestions de fitxatges i de traspassos per delegació de Xavi i de Joan Laporta, el president. Prop de 40 futbolistes estan més o menys involucrats en les gestions que es facin a les oficines blaugranes

73% de massa salarial

Alemany, el principal executiu de l’entitat té tancats sis fitxatges que no es poden executar. Ni tan sols els dos que arribaran amb la carta de llibertat: Andreas Christensen, del Chelsea, i Franck Kessié, del Milan. El Barça no pot inscriure’ls. La Lliga no li ho permet perquè ha traspassat el límit salarial, xifrat en una despesa del 70% del pressupost. El pressupost d’aquesta campanya és de 765 milions i, de moment, no es complirà. És el 73% del dispendi. La Lliga va informar que l’excés blaugrana era de 144 milions, sent l’únic club de Primera amb números negatius.

Restar de veritat, ha restat la venda de Coutinho a l’Aston Villa i restarà la fitxa de Dembélé. També deixen el Barça Jutglà, el traspàs del qual al Bruges reporta 4,5 milions, i Luuk de Jong i Adama Traoré, que estaven cedits.

«Hi ha un pla A, un pla B, un pla C…» va reconèixer Jordi Cruyff, al·ludint a les dificultats operatives del Barça. Al desfasament econòmic d’una de les tres plantilles més cares del planeta i que no és, ni molt menys, de les més competitives d’Europa s’hi uneix l’oposició dels futbolistes a renegociar els seus contractes.

Xavi va avançar a Neto, Mingueza, Umtiti, Riqui Puig i Braithwaite que no tenen cap futur al Camp Nou. Però tots tenen contracte en vigor (Neto, Mingueza i Puig fins al 2023, Braithwaite fins al 2024 i Umtiti fins a 2026) i no renuncien a ell. «M’ho estic passant molt bé al Barcelona», va dir Braithwaite a un diari danès. El davanter ha jugat 5 partits de 53 possibles. Ells, almenys, tenen clar que han de buscar-se la vida. A altres només se’ls ha insinuat. Com a Clément Lenglet, que camina en tractes amb el Tottenham. O a Sergiño Dest.

Quatre capitans, quatre casos

Frenkie de Jong pot formar part del pla A, B o C. Una bona oferta induiria al Barça a traspassar-lo malgrat que Xavi compta amb Frenkie. La seva marxa (l’United el vol) exigiria el fitxatge d’un migcampista semblant en la pretensió del tècnic de comptar amb dos futbolistes per posició. El mateix val per a Memphis Depay. Els capitans configuren un capítol molt delicat en la seva globalitat, encara que cadascun d’ells tanca una situació molt particular. Sergio Busquets és indiscutible per a Xavi. Jordi Alba ho és per ser l’únic lateral esquerre i se li busca algú que li faci competència: no hi ha mitjans per substituir-lo amb un fitxatge a la seva altura.

Pendents de Gavi

Piqué genera tanta solvència en la gespa com inquietud fora d’ell per la seva intensa vida privada. A més, serà la fitxa més cara de les dues pròximes temporades amb molta diferència respecte als seus companys. Es convertirà en el defensa central millor pagat del món. A Sergi Roberto l’avalen la polivalència i la reducció de sou que va acceptar. El baix cost d’Alves i la seva actitud suggereixen la renovació. La incertesa envolta a dues de les aparicions més estimades del curs. Mentre que Gavi segueix sense renovar, Nico ha deixat de tenir presència i influència. La que sí que tenen Pedri i Ansu Fati, pilars de futur com Araujo, Eric Garcia i Ferran Torres.

Sense ingressos encara

Entre la trentena llarga de futbolistes en nòmina, estan els cedits que tornen. L’únic que es queda on està és Griezmann. Però Pjanic torna del Besiktas, que no executa l’opció de compra de 40 milions i Rei Manaj acaba la seva cessió del Spezia, que haurà de pagar 2,7 milions per a quedar-li-ho. Tornen Collado ( Granada) i Trincao (Wolverhampton).

A més dels fitxatges de Christensen i Kessié, s’han anunciat els dels joves Emre Demir (Kaseyrispor de Turquia) i Pablo Torre (Racing Santander) que tindran fitxa amb el Barça Atlètic. «Les circumstàncies del club manen, depenem de la situació econòmica», va explicar Xavi fa gairebé un mes. La seva preocupació s’ha disparat. No ha arribat cap dels sis futbolistes aparaulats i que no poden ser inscrits. Els sis són el mínim que espera el tècnic per aspirar a algun títol. Però desitja més. La junta de Laporta no obre la via dels ingressos perquè flueixin els reforços. I creix la intranquil·litat perquè algun d’ells es cansi d’esperar al Barça.